IBM Databand 可与 Control-M 整合更紧密，提供对数据工作流健康和性能的全面了解。
数据团队使用 Control-M 进行高效的作业调度和监控，帮助确保自动化工作流并减少手动工作。然而，他们有时会面临问题检测延迟、根本原因分析缓慢、潜在的数据质量问题和性能优化受阻等问题。
这正是 Databand 可以提供帮助的地方。
将 Control-M 与 Databand 集成可提供工作流的持续可观察性和实时可见性，从而提高 Control-M 环境的整体可靠性和效率。
体验 Databand 的交互式产品导览，了解创建和调试数据事件警报以及开始使用仪表板和报告能有多么简单。
通过异常警报获得对性能指标的洞察分析，从而主动优化工作流。
与您可能使用的任何编排、数据整合或工作流自动化工具（包括 Control-M）配合使用，将所有监控数据集中到一个地方。
通过全面的日志和跟踪记录，快速找出问题的确切原因，从而更快地解决问题。
将 Databand 的可观察性功能与 Control-M 数据管道集成是一个简单的无代码过程，仅需五分钟即可完成设置。
1. 输入 Control-M 凭据
选择 Control-M 集成选项，并输入详细信息，例如 EM URL 和应用程序编程接口 (API) 令牌。
2. 选择资产
接下来，选择必须由 Databand 同步和监控的资产。