Control-M 可观测性整合
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Azure Data Factory 可观察性插图

IBM Databand 可与 Control-M 整合更紧密，提供对数据工作流健康和性能的全面了解。

数据团队使用 Control-M 进行高效的作业调度和监控，帮助确保自动化工作流并减少手动工作。然而，他们有时会面临问题检测延迟、根本原因分析缓慢、潜在的数据质量问题和性能优化受阻等问题。

这正是 Databand 可以提供帮助的地方。

将 Control-M 与 Databand 集成可提供工作流的持续可观察性和实时可见性，从而提高 Control-M 环境的整体可靠性和效率。
Databand 演示导览

体验 Databand 的交互式产品导览，了解创建和调试数据事件警报以及开始使用仪表板和报告能有多么简单。

用例 实现卓越性能

通过异常警报获得对性能指标的洞察分析，从而主动优化工作流。

 最大化整体可观测性

与您可能使用的任何编排、数据整合或工作流自动化工具（包括 Control-M）配合使用，将所有监控数据集中到一个地方。

加速根本原因分析

通过全面的日志和跟踪记录，快速找出问题的确切原因，从而更快地解决问题。
立即开始

将 Databand 的可观察性功能与 Control-M 数据管道集成是一个简单的无代码过程，仅需五分钟即可完成设置。

1. 输入 Control-M 凭据

选择 Control-M 集成选项，并输入详细信息，例如 EM URL 和应用程序编程接口 (API) 令牌。

2. 选择资产

接下来，选择必须由 Databand 同步和监控的资产。
功能 全面的 Databand 功能有助于简化和自动化 Control-M 工作流的可观测性。
自动发出异常警报

Databand 异常警报可主动识别 Control-M 任务流中的偏差，从而能够快速检测和解决问题。
跟踪数据管道运行状况

Databand 显示 Control-M 运行时详细信息，包括运行持续时间和状态，以便进行持续监控
获取任务洞察分析

访问每个任务下的日志详细信息，以便在更深层次上对数据管道的健康和性能进行洞察分析。
采取后续步骤

使用 IBM Databand 实现主动数据可观察性，以便在用户之前识别数据健康问题。

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