数据团队使用 Control-M 进行高效的作业调度和监控，帮助确保自动化工作流并减少手动工作。然而，他们有时会面临问题检测延迟、根本原因分析缓慢、潜在的数据质量问题和性能优化受阻等问题。

这正是 Databand 可以提供帮助的地方。

将 Control-M 与 Databand 集成可提供工作流的持续可观察性和实时可见性，从而提高 Control-M 环境的整体可靠性和效率。