Apache Airflow 可观察性整合

企业的数据运行状况比任务或运行故障都更为复杂。您需要确认 Airflow 管道将按时提供完整且准确的数据。更重要的是，您需要在数据质量问题影响下游消费者之前发出警报。

将 Airflow 环境与 IBM Databand 整合，可提供持续的 Airflow 可观察性。通过集中管道元数据、日志和状态，Databand 可提供始终如一地交付高质量数据所需的洞察分析。