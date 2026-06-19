智能体式欺诈情报平台，整合整个欺诈生态系统中的信号，以更快地检测威胁、自动执行调查并提高准确性。
欺诈攻击瞬息万变，您的应对也必须随之调整。
IBM Cyber Fraud 是一个欺诈情报层，可统一欺诈、反洗钱、安全和操作系统的信号，以创建单一的检测和调查工作流。它使用 AI 驱动的编排帮助团队更快地进行调查，自动执行日常操作并不断改进欺诈检测结果。
IBM® Trusteer 管理设备和会话风险
Trusteer 持续评估数字渠道的设备完整性和会话行为，以识别和确定诈骗、钱骡、帐户接管和设备接管企图。它会在用户登录或事务到达核心系统之前执行此分析。
关键信号：
用于交易监控的 IBM® Safer Payments
Safer Payments 借助机器学习模型，根据您的交易模式提供实时支付欺诈检测。它以亚毫秒级决策监控每一个支付渠道，包括刷卡、ACH、电汇和即时支付。
关键功能
人工智能驱动的欺诈调查
IBM Cyber Fraud 将欺诈、支付、身份和安全信号统一到单一调查工作流中。借助人工智能驱动的编排，它可以关联事件，显示相关洞察分析，自动执行日常操作，并不断从调查人员活动中学习以改善结果。
利用人工智能驱动的端到端自动化，加快欺诈调查，减少损失和运营成本。
统一的单面板体验，汇集所有关联系统的数据，并支持自然语言交互——无需在工具之间切换。
训练系统使之从调查人员的行为中学习。它能够学习、适应并自主处理常规案件，从而使分析人员能够专注于高价值的工作。
每个警报都预先包含了跨系统上下文的丰富信息，包括设备风险、交易历史、身份信号和威胁情报，所有这些都显示在单一视图中。
来自 Trusteer、Safer Payments、QRadar 和第三方系统的统一情报可提供新的见解并加速问题解决。
AI 驱动的整合过程连接 IBM 和非 IBM 解决方案，不强制进行数据集中化。数日即可上手，无需数月。
一站式界面，提供跨系统洞察分析，支持自然语言调查——专为分析师，而非数据科学家打造。
善于适应的调查智能体，可根据您的特定欺诈类型、工作流和业务规则进行调整。
最大限度地减少数据使用，并消除将数据迁移到单一位置所带来的风险和复杂性。
因整合而诞生。为扩展而打造。
IBM Cyber Fraud 提供与 Trusteer 和 Safer Payments 的原生整合，以及与现有欺诈和安全生态系统的开放连接器。不强制进行数据集中化。无中断性迁移。
|原生 IBM 整合
|部署原则
|Trusteer（设备和会话风险）
|无需数据集中化
|Safer Payments（交易监控）
|通过设计实现互操作性
|QRadar（安全监控）
|快速扩展与纳入
|FTM（金融交易管理）
|灵活部署（云端和本地部署）
|MaaS360®（设备和端点可见性）
|无需淘汰和更换现有技术栈
资源
AI 能否在数毫秒内检测欺诈行为？Martin Keen 和 Jeff Crume 深入探讨了 AI 模型集合如何将预测性机器学习和编码器 LLM 结合起来以改变欺诈检测。了解结构化和非结构化数据如何助力精确的实时决策。