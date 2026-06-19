欺诈攻击瞬息万变，您的应对也必须随之调整。

IBM Cyber Fraud 是一个欺诈情报层，可统一欺诈、反洗钱、安全和操作系统的信号，以创建单一的检测和调查工作流。它使用 AI 驱动的编排帮助团队更快地进行调查，自动执行日常操作并不断改进欺诈检测结果。