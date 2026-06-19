IBM 网络欺诈

智能体式欺诈情报平台，整合整个欺诈生态系统中的信号，以更快地检测威胁、自动执行调查并提高准确性。

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戴着连帽衫的人在电脑前，屏幕上叠加着六边形网络图案和多个挂锁图标

概述

欺诈攻击瞬息万变，您的应对也必须随之调整。

IBM Cyber Fraud 是一个欺诈情报层，可统一欺诈、反洗钱、安全和操作系统的信号，以创建单一的检测和调查工作流。它使用 AI 驱动的编排帮助团队更快地进行调查，自动执行日常操作并不断改进欺诈检测结果。

黑客窃取数据、现金和登录凭据的插图，带有安全护盾

欺诈防御的两大支柱

IBM® Trusteer 管理设备和会话风险

Trusteer 持续评估数字渠道的设备完整性和会话行为，以识别和确定诈骗、钱骡、帐户接管和设备接管企图。它会在用户登录或事务到达核心系统之前执行此分析。

关键信号

  •  设备风险状况和指纹识别
  • 恶意软件和 RAT 检测
  • 行为生物识别与会话异常
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在 ATM 附近手持手机，上面有安全警报图标和圆形图表

用于交易监控的 IBM® Safer Payments

Safer Payments 借助机器学习模型，根据您的交易模式提供实时支付欺诈检测。它以亚毫秒级决策监控每一个支付渠道，包括刷卡、ACH、电汇和即时支付。

关键功能

  • 所有渠道的实时交易评分
  • 自适应 ML 模型具有低的误报率
  • 涵盖主要支付欺诈类型（应用程序、CNP 和 ATO）
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两个人在店铺的收银台交换支付卡

功能

人工智能驱动的欺诈调查

IBM Cyber Fraud 将欺诈、支付、身份和安全信号统一到单一调查工作流中。借助人工智能驱动的编排，它可以关联事件，显示相关洞察分析，自动执行日常操作，并不断从调查人员活动中学习以改善结果。

利用人工智能驱动的端到端自动化，加快欺诈调查，减少损失和运营成本。

统一的单面板体验，汇集所有关联系统的数据，并支持自然语言交互——无需在工具之间切换。

训练系统使之从调查人员的行为中学习。它能够学习、适应并自主处理常规案件，从而使分析人员能够专注于高价值的工作。

每个警报都预先包含了跨系统上下文的丰富信息，包括设备风险、交易历史、身份信号和威胁情报，所有这些都显示在单一视图中。

来自 Trusteer、Safer Payments、QRadar 和第三方系统的统一情报可提供新的见解并加速问题解决。

AI 驱动的整合过程连接 IBM 和非 IBM 解决方案，不强制进行数据集中化。数日即可上手，无需数月。

一站式界面，提供跨系统洞察分析，支持自然语言调查——专为分析师，而非数据科学家打造。

善于适应的调查智能体，可根据您的特定欺诈类型、工作流和业务规则进行调整。

最大限度地减少数据使用，并消除将数据迁移到单一位置所带来的风险和复杂性。

采用 IBM 智能体编排、欺诈检测和监控功能的网络欺诈示意图

集成

因整合而诞生。为扩展而打造。

IBM Cyber Fraud 提供与 Trusteer 和 Safer Payments 的原生整合，以及与现有欺诈和安全生态系统的开放连接器。不强制进行数据集中化。无中断性迁移。
原生 IBM 整合     部署原则                
Trusteer（设备和会话风险）无需数据集中化
Safer Payments（交易监控）通过设计实现互操作性
QRadar（安全监控）快速扩展与纳入
FTM（金融交易管理）灵活部署（云端和本地部署）
MaaS360®（设备和端点可见性）        无需淘汰和更换现有技术栈

资源

资源

IBM Cyber Fraud 简介

AI 辅助情报如何规模化改变欺诈调查。
欺诈预防与检测

在欺诈发生之前进行管理和预防，保护资产和数据。

AI 能否在数毫秒内检测欺诈行为？Martin Keen 和 Jeff Crume 深入探讨了 AI 模型集合如何将预测性机器学习和编码器 LLM 结合起来以改变欺诈检测。了解结构化和非结构化数据如何助力精确的实时决策。
企业欺诈防范

在欺诈发生之前进行管理和预防，从而保护您的用户、资产和数据。
采取下一步行动

执行概念验证，了解 IBM Cyber Fraud 如何帮助缩短调查时间、自动执行手动任务并改善欺诈检测结果。使用自有数据和环境验证可衡量的运营效率和更快的调查速度。

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