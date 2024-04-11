IBM 与 Breakwater Solutions 建立了新的合作伙伴关系，我们已将 IBM Atlas eDiscovery Process Management 转移到他们的产品组合中。请在此处阅读有关此合作伙伴关系的更多信息。
IBM® Atlas eDiscovery Cost Forecasting and Management 可帮助律师和法律控制人预测未来的证据开示成本，以避免费用偏差，并改进与法律对手的谈判。eDiscovery Cost Forecasting and Management 为法律、财务和业务合作伙伴提供了共享视图，帮助避免意外情况并改进决策。其中包括全面的报告和直观的仪表板，可按会计期评估证据开示成本。
能够更好地控制与单个事项和项目组合相关的取证成本
通过准确、全面的证据开示成本估算，提前解决问题，从而增强战略决策能力
持续跟踪证据开示成本，不断了解成本和预测管理情况
通过快速确定最佳的和解决策，提高员工的谈判能力
通过提供优化的成本和预测方案，最大限度地提高会计期间的影响，从而改善规划和财政成果
改进与财务、法律和业务同行的协调支出时间安排和事项可见性。随着问题情景的变化，不断更新证据开示成本，使律师能够快速高效地优化问题解决方案。通过历史、预测和情景分析，帮助控制成本并有效协商缩小范围。使法律团队能够在做出狭义和广义证据开示决策时平衡风险和成本。
根据关键问题事实、定价和历史问题背景，提高对证据开示成本的可见性，帮助调节事件的可能进程。创建迭代情景和选项，以提出更全面的论据和更有力的建议。将情景保存为生产范围的最佳立场。利用成本数据减少收集量和生产量。利用按需报告，更快、更常规地提出令人信服的负担和成本转移论据。
在问题一开始就快速估算证据开示成本，从而更早地做出卓越的战略决策。快速、持续地提供更可靠的成本估算，帮助持续决策，从而加强您的案例战略。
按事项和会计期间的保管人和收集量的变化，检测未来潜在的成本上升。按会计期间向财务和业务合作伙伴提供预测，以避免意外情况并改进合作决策。
提供持续的成本评估能力，在整个案例中做出最佳的和解决策。为公司定义诉讼概况、成本和预算模型，以便更准确地衡量和跟踪证据开示成本。自动跟踪问题事实，包括保管人池、数据源和收集量。无需耗时输入数据来估算成本。利用当前问题范围和历史事实，精确预测证据开示成本轨迹。