IBM® Atlas eDiscovery Cost Forecasting and Management 可帮助律师和法律控制人预测未来的证据开示成本，以避免费用偏差，并改进与法律对手的谈判。eDiscovery Cost Forecasting and Management 为法律、财务和业务合作伙伴提供了共享视图，帮助避免意外情况并改进决策。其中包括全面的报告和直观的仪表板，可按会计期评估证据开示成本。