使用 IBM Confluent 超越 Kafka 的局限

构建完整的数据流平台，为 AI、分析和应用程序提供实时、丰富且值得信赖的数据

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展示结构化与非结构化数据技术栈的 watsonx.data 图示

停止管理 Kafka。
开始实现流媒体价值。

分散的数据阻碍了 AI 的应用

当上下文延迟到达、不完整或不可靠时，AI 原生应用程序和分析就会停滞不前。使用集成进行处理和治理的自主管理 Apache Kafka 堆栈会导致数据在各系统间处于孤立状态，迫使团队使用过时的数据，并降低信任度。

实时上下文为 AI 就绪提供支持

IBM® Confluent 为团队提供完整的数据流平台。通过集成功能连接所有数据源，丰富动态数据，并提供值得信赖的实时上下文，使团队能够专注于构建功能，而不是管理基础设施。

画面中四个人围在两块贴满彩色便利贴和手写想法的大白板旁，进行设计思维头脑风暴。

IBM Confluent 的实际应用

了解 IBM Confluent 如何简化数据流。无需注册。

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优势

无需停机即可迁移 Kafka

IBM Confluent 提供的工具、支持和生态系统的独特组合可实现全自动发现、配置、数据迁移和客户端迁移，同时缩短时间线并降低风险。
访问和丰富每个系统的数据

借助预构建的完全托管连接器在几分钟内连接任何数据源，并利用原生流处理进行动态处理。利用可重复使用的流取代集成积压工作，从而从单一可信来源为分析、AI、应用程序和工作流提供支持。
在不同环境中统一 Kafka

单一平台架构确保在各种环境中实现一致的功能、治理和单一运营模式。IBM Confluent Unified Stream Manager 为各种部署提供统一的控制平面。
取消工程税

利用完全托管的平台实现自动扩展、升级和平衡，并提供 99.99% 的正常运行时间服务级别协议。这有助于减少分区管理、滚动重启和事件响应中涉及的人工操作。
相关用例
在数据中心中，一排排服务器机架上堆满了硬件，还有密密麻麻的红、蓝、黑三色网线
混合云和多云复制

在云（Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud）和本地环境中镜像数据，以实现灾难恢复和全球可用性，避免运营蔓延。

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插图：灰色背景上的丝带与白色别针交织在一起。丝带的颜色由深蓝色渐变为紫色。
Customer 360 和个性化

实时统一点击流、交易和 CRM 等客户数据，提供高度个性化的推荐和下一个精选优惠，并提高转化率。

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一位女士坐在火车上看手机
实时欺诈检测

以毫秒级延迟处理高吞吐量数据流，近乎实时地检测和阻止威胁，消除批量延迟，保障收益和信任。

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资源

McAfee 如何利用 IBM Confluent 实现架构现代化
实时数据流如何带来竞争优势
Apache Kafka 项目失败的六大原因
十大数据流入门用例
优秀的团队管理 Kafka，高效团队使用 IBM Confluent。
采取后续步骤

借助 IBM Confluent，您可以为智能体式 AI 创建智能数据平台，为各种环境、应用程序和 API 提供可信数据。

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