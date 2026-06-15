当上下文延迟到达、不完整或不可靠时，AI 原生应用程序和分析就会停滞不前。使用集成进行处理和治理的自主管理 Apache Kafka 堆栈会导致数据在各系统间处于孤立状态，迫使团队使用过时的数据，并降低信任度。