构建完整的数据流平台，为 AI、分析和应用程序提供实时、丰富且值得信赖的数据
当上下文延迟到达、不完整或不可靠时，AI 原生应用程序和分析就会停滞不前。使用集成进行处理和治理的自主管理 Apache Kafka 堆栈会导致数据在各系统间处于孤立状态，迫使团队使用过时的数据，并降低信任度。
IBM® Confluent 为团队提供完整的数据流平台。通过集成功能连接所有数据源，丰富动态数据，并提供值得信赖的实时上下文，使团队能够专注于构建功能，而不是管理基础设施。
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IBM Confluent 提供的工具、支持和生态系统的独特组合可实现全自动发现、配置、数据迁移和客户端迁移，同时缩短时间线并降低风险。
借助预构建的完全托管连接器在几分钟内连接任何数据源，并利用原生流处理进行动态处理。利用可重复使用的流取代集成积压工作，从而从单一可信来源为分析、AI、应用程序和工作流提供支持。
单一平台架构确保在各种环境中实现一致的功能、治理和单一运营模式。IBM Confluent Unified Stream Manager 为各种部署提供统一的控制平面。
利用完全托管的平台实现自动扩展、升级和平衡，并提供 99.99% 的正常运行时间服务级别协议。这有助于减少分区管理、滚动重启和事件响应中涉及的人工操作。
在云（Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud）和本地环境中镜像数据，以实现灾难恢复和全球可用性，避免运营蔓延。
实时统一点击流、交易和 CRM 等客户数据，提供高度个性化的推荐和下一个精选优惠，并提高转化率。
以毫秒级延迟处理高吞吐量数据流，近乎实时地检测和阻止威胁，消除批量延迟，保障收益和信任。