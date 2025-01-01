IBM Z 的维护风险
实现风险可视化、划分优先级并进行管理，同时保持弹性
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拿着笔记本电脑站在 IBM z 机房里的女性

避免因未进行维护而导致的中断

每次维护更新都需要投入时间和精力，但未修补的维护可能会造成严重的风险。IBM Concert 让您能够清楚地了解哪些 z/OS 修复尚未应用，从而帮助您避免非当前软件造成的中断和安全风险。
降低运营成本

通过自动执行风险跟踪，可消除手动操作，使您的团队能够专注于战略规划，同时最大限度地减少在风险识别和评估上所耗费的时间。
防止应用程序中断

识别并优先处理影响重大的修复，以确保系统平稳运行，避免业务运营中断。
填补覆盖缺口

利用 AI 辅助进行及时修复，并采取缓解策略，从而最大限度地减少系统漏洞并填补覆盖缺口。
最大限度地减少未来的升级挑战

及时执行自动跟踪并规划维护，以避免今后的升级问题。

工作原理

针对维护风险的洞察分析 漂移监测 产品监控和缓解策略 影响分析和依赖关系管理
相关用例 基础架构健康状况洞察分析

适用于 z/OS & Concert 的 IntelliMagic Vision 根据 SLI 和 SLO 对基础架构性能评估进行评分，以全面评估业务服务的健康状况，并制定缓解问题的计划。

 深入了解 IntelliMagic Vision 证书健康状况 管理

适用于 z/OS 和 Concert 的 Ansible 自动化平台可持续监控证书合规性（包括 IBM Z），并制定积极主动的企业级合规政策，以避免代价高昂的处罚和违规行为。

 深入了解 Ansible 自动化平台 加速与变更相关的故障排除

IBM Developer for z/OS & Concert 可分析整个混合基础架构中的配置漂移，节省修复与变更相关问题的时间，同时维持监管标准合规性，例如为所有软件构建保留一份软件物料清单副本

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采取下一步行动

了解 Concert 如何推动您的业务发展。与专家预约销售会议，深入了解 Concert for IBM z 能够为您提供哪些帮助。

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