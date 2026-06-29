主动式可观测性提供实时洞察，让您的网络在代价高昂的中断发生前抢先一步
IBM Concert 网络可观测性帮助团队应对动态分布式环境，并降低混合云的复杂性。它统一网络数据，减少工具冗余，并借助 AI 辅助的洞察与集成加快问题解决。
借助流量分析，收集并分析 NetFlow 与遥测数据，将流量映射到其背后的应用程序和设备。通过将流数据与实时指标关联，团队可在多供应商混合环境中检测异常并识别根本原因——所有操作均在单一平台上完成。
将合成测试结果、逐跳网络指标和应用程序追踪集中到一个视图，在更完整的上下文中调查中断事件。当出现减速时，团队可查看应用程序指标、网络路径和合成时间数据，快速区分代码回归、API 故障、路由错误、ISP 问题及基础设施降级。
运行连续合成测试以验证基础设施运行状况。借助对 APM 和 NPM 数据的统一监控，团队可获得跨用户旅程、应用程序及网络路径的端到端可见性。这种更全面的视图有助于更早发现故障，加快混合环境中的根本原因识别。
使用自动智能体持续测试站点间网络性能，测量延迟、抖动、丢包率和吞吐量。这些数据帮助团队比较分支机构、数据中心和云入口点，从而在服务交付受影响前识别降级路径、路由异常和设备级问题。
将混合环境中的流量、遥测和应用程序数据汇集起来，消除工具冗余，获取对网络、设备和服务的实时、应用程序感知的性能可见性。
将有关带宽、应用程序流量和基础设施行为的网络流数据转化为洞察，以实现更好的容量规划和运维效率。
扩展 NetFlow 数据收集，广泛支持 v5/v9/v10 及 IPFIX 等公共行业标准流格式。