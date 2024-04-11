从不同来源获取多维数据，以减少自定义集成需求，从而降低合规风险和 IT 资源的负担。
Cognos Integration Server 支持从各种来源跨财务、销售和运营应用程序获取专门的多维数据。该解决方案提取包括数据和元数据在内的应用程序内容，并将信息迁移至 Cognos TM1、IBM Planning Analytics 或性能管理应用程序中。它使数据提取更易于构建和维护，以实现连续的规划和报告周期。
将数据提取时间从几天或几小时缩短到几分钟，并简化动态生成数据仓储目标模式的过程。
为 IT 提供开放和标准格式的数据访问，而财务用户可以利用适合其业务需求的信息。
可以连续执行提取以更新外部报告应用程序或进行备份。
从源应用程序迁移现有数据。选择全部或部分数据提取，或选择整个维度或任何成员交叉点，以创建用于导出的自定义数据子集。
凭借其平衡“参差不齐”的层次结构的专利认证能力，Cognos Integration Server 可确保在目标关系报告应用程序中保留重要的层次结构和钻取路径。
如果您采用单一来源报告策略，则可以提取并统一锁定在 Oracle Essbase 和 SAP BW 等专有应用程序中的增值信息。
满足 IT 和财务的多样化需求。IT 能够以开放和标准格式访问数据，而财务用户可以利用多维技术来满足其业务需求。