Cognos Integration Server 支持从各种来源跨财务、销售和运营应用程序获取专门的多维数据。该解决方案提取包括数据和元数据在内的应用程序内容，并将信息迁移至 Cognos TM1、IBM Planning Analytics 或性能管理应用程序中。它使数据提取更易于构建和维护，以实现连续的规划和报告周期。