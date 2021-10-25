为面向 Web 的应用程序提供行业领先的保护，无需牺牲任何性能
Cloudflare 的全球网络覆盖 300 多座城市，赢得了数百万个互联网资产的信赖，其中包括 30% 的《财富》1000 强公司。
为何选择 Cloudflare on IBM Cloud
Cloudflare on IBM Cloud 提供了单一的用户体验，无需管理不同的服务。
利用更快速、更丰富的网站体验，改善客户互动和提高客户转化率。
IBM Cloud Internet Services 采用预测性计费模式，以使您能够准确地了解每月需要支付的费用。
Cloudflare 网络容量是有史以来最大规模的 DDoS 攻击的 15 倍。
企业级 WAF 可检测并阻止常见的应用层漏洞，例如 SQL 注入攻击。
Cloudflare 为不同的环境提供了负载均衡、地理引导、监控和故障转移。
Cloudflare 使用 Argo Smart Routing，通过最快速、最可靠的可用链接提供 Web 流量。
通过在网络上缓存内容，可以减少对于从托管服务器或来源获取内容的需求。
Cloudflare 包含一套 Web 优化功能，可提高互联网资产的性能。