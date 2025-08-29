在此记帐模式中，您将承诺在 IBM Cloud 上花费一定金额，然后在整个平台上获享折扣优惠。
系统将按您的每月消费情况向您开具相应服务级别的发票。每月发票会显示您的每月使用情况图表，包括 IBM 约定的任何潜在折扣。
消费量会超过承诺额？超额费用不罚款！您将继续享受与 IBM 约定的折扣优惠。
IBM® Cloud Pay-as-you-go with Committed Use 记帐模式与订阅帐户的记帐模式很相似，但又多了一些优点。在此记帐模式中，您将承诺在 IBM Cloud 上花费一定金额，然后在整个平台上获享折扣优惠。系统会根据您的使用情况按月记账，即使在达到承诺金额后，您仍可继续享受折扣优惠。
优点
即用即付帐户
Pay-as-you-go with Committed Use 记帐模式
访问完整的 IBM Cloud 目录
适合生产用例
中级市场或企业可享折扣优惠
根据消费情况按月开具发票
没有超额限制。消费量超过承诺使用量后继续享受折扣优惠。
Pay-As-You-Go with Committed Use 模式与订阅模式很相似。但与订阅不同的是，在有承诺的情况下，您将承诺花费一定金额，然后在整个平台上获享折扣优惠，即使在承诺期限结束后也是如此。帐户上产生的任何超额费用将继续享受折扣优惠。
联系 IBM Cloud 销售部即可注册 IBM Cloud Pay-as-you-go with Committed Use。咨询销售代表后，您将收到一封确认电子邮件，内含承诺报价详细信息以及 IBM Cloud 条款和条件的相关信息。
要查看现有承诺，请在 IBM® Cloud 控制台中转至 管理 > 账单和使用情况 ，然后选择 承诺和订阅。 单击选项卡可查看有效承诺的剩余额度以及任何即将开始但尚未生效的承诺。如果承诺期限已到期或所有额度已用完，则该承诺即告失效。