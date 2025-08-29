IBM® Cloud Pay-as-you-go with Committed Use 记帐模式与订阅帐户的记帐模式很相似，但又多了一些优点。在此记帐模式中，您将承诺在 IBM Cloud 上花费一定金额，然后在整个平台上获享折扣优惠。系统会根据您的使用情况按月记账，即使在达到承诺金额后，您仍可继续享受折扣优惠。