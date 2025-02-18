在 IBM Cloud 上销售

拓宽市场范围。开始在世界知名的 IBM Cloud 目录上销售您的产品。
与 IBM Cloud 携手进入市场

凭借我们简化、自助和加速的上架体验，与 IBM Cloud 合作并开始在其上销售从未如此简单。

随着软件和服务的范围不断扩大，我们的目录可成为您向全球 IBM Cloud 客户交付和经销产品的数字销售渠道。从客户的角度来看，访问目录上的合作伙伴软件和服务提供了一种简化的购买和部署方法，以及无缝的帐户整合和简单的单一发票。

 
适合您的市场 通过在 IBM Cloud 上销售，您可以：
为全球更多客户打开大门

拓宽市场范围到使用 IBM Cloud 目录的数千个 IBM 企业客户。
加快上市时间

通过我们简单易用的自助服务界面，您的产品只需数天即可上架。
获得专用上架帮助

利用上架专家的亲身支持，随时准备帮助解答您的问题。
实现业务转型

充分利用我们丰富的产品目录，帮助构建和增强您的解决方案。
铺平新道路

IBM 充满活力的合作伙伴生态系统提供了多种途径来帮助您发展业务。
获得奖励

利用云积分让您的业务走上转型增长的道路。

为什么在 IBM Cloud 上销售？ 600k+ 每月活跃用户 95% 财富 500 强公司受 IBM Cloud 的保护 60+ 全球数据中心 十大 银行信任 IBM Cloud 47 财富 50 强公司在 IBM Cloud 上运营 83% 全球电信公司都是 IBM 的客户 20% 近期在 IBM Cloud 上销售 SaaS ISV 的 IBM Services 月增长率 100+ 生态系统合作伙伴加入 IBM Financial Services Cloud

快捷、简单、自助。 在 IBM Cloud 上销售 ​ 上架到 IBM Cloud 涉及四个步骤：注册产品、定义目录条目和其他详细信息、上架产品以及将产品发布到 IBM Cloud 目录。
IBM Cloud for Financial Services 已拥有超过 100 个生态系统合作伙伴
IBM 和 AT&T 为企业客户提供开放式混合云服务
后续步骤

准备好拓宽市场范围了吗？立即开始在 IBM Cloud 目录上销售您的产品！期待您的加入。

