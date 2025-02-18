拓宽市场范围。开始在世界知名的 IBM Cloud 目录上销售您的产品。
凭借我们简化、自助和加速的上架体验，与 IBM Cloud 合作并开始在其上销售从未如此简单。
随着软件和服务的范围不断扩大，我们的目录可成为您向全球 IBM Cloud 客户交付和经销产品的数字销售渠道。从客户的角度来看，访问目录上的合作伙伴软件和服务提供了一种简化的购买和部署方法，以及无缝的帐户整合和简单的单一发票。
拓宽市场范围到使用 IBM Cloud 目录的数千个 IBM 企业客户。
通过我们简单易用的自助服务界面，您的产品只需数天即可上架。
利用上架专家的亲身支持，随时准备帮助解答您的问题。
充分利用我们丰富的产品目录，帮助构建和增强您的解决方案。
IBM 充满活力的合作伙伴生态系统提供了多种途径来帮助您发展业务。
利用云积分让您的业务走上转型增长的道路。
Dizzion 的 Robert Green 概述了他与 IBM 的合作如何帮助他的组织吸引客户。
Bosch 通过 IBM Power Systems 提高性能，并通过 SAP HANA 释放巨大的灵活性。
Sysdig 和 JFrog 正在与 IBM 合作，帮助世界各地的企业实现从单一应用程序向云原生的飞跃。