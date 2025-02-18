凭借我们简化、自助和加速的上架体验，与 IBM Cloud 合作并开始在其上销售从未如此简单。

随着软件和服务的范围不断扩大，我们的目录可成为您向全球 IBM Cloud 客户交付和经销产品的数字销售渠道。从客户的角度来看，访问目录上的合作伙伴软件和服务提供了一种简化的购买和部署方法，以及无缝的帐户整合和简单的单一发票。

