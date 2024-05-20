为非结构化数据提供灵活且经济高效的存储方案。
构建分析模型和神经网络，使用自有数据进行训练，然后在应用中部署使用。
将 AI 和机器学习融入业务。使用自有数据创建定制模型。
借助 IBM Cloud 服务深入了解用户及其应用程序。
在应用程序中添加自然语言界面，自动与用户展开交互活动。
为移动设备和 Web 应用程序添加认证，并保护在 IBM Cloud 运行的 API 和后端。
利用低延迟的流式转录方式。
将文本转换成自然语音。
部署一个具备增强型 Db2 引擎的完全托管云 SQL 数据库。
为 Web、移动设备、物联网和无服务器应用程序配置一个可扩展的 JSON 文档数据库。
使用开源 Apache Spark 和 Apache Hadoop 开发并部署分析应用程序。
训练 IBM Watson；编目并安全地共享企业数据。
通过在云端使用 Git、问题跟踪、CI/CD 管道和 Eclipse Orion Web IDE，为 DevOps 最佳实践提供支持。
将文本、文档和网站从一种语言翻译成另一种。
将认知搜索和内容分析引擎添加至应用程序。
在完全托管式专用注册表中管理 Docker 容器镜像。
从事务数据和社交媒体数据中获取洞察信息，以确定心理特征。
检测语言语调，包括情感倾向、社交倾向和语言风格。
分析场景、物体、面部和其他内容的图像。
分析文本并从概念、实体、情感、情绪等方面提取元数据。
在托管式无服务器平台上运行企业应用程序、批处理作业或容器。
在 Kubernetes 原生体验中部署高度安全、高度可用的应用。
采用托管在 IBM Cloud Hyper Protect 环境中的完全托管式数据库。当前支持 MongoDB 3.6.4。
执行功能以响应传入事件。
在单租户专用实例中集中管理机密。
帮助企业快速且更安全地将数据从本地源迁移至 IBM Cloud 数据属性。
为面向互联网的应用程序、网站和服务实现更高的可靠性、性能和安全性。
在机密计算环境中创建并运行基于 Linux 的虚拟服务器。
将 PostgreSQL 数据保留在完全加密的客户端数据库中，而无需专门技能。
促销码：VPC1000
2024 年 12 月 31 日失效
价值 1,000 美元的积分，有效期 180 天，可用于 IBM Cloud® Virtual Server for VPC、IBM Cloud Block Storage for VPC 和 IBM Cloud® Image Service for VPC 产品
促销代码：DBFREE601
2024 年 1 月 31 日失效
价值 600 美元的积分，有效期为 90 天，适用于 IBM Cloud® Databases for MongoDB、Redis、PostgreSQL 和 Elasticsearch
您的 IBM Cloud 免费帐户可授权您访问 40 多款设置 Lite 定价套餐的产品。这意味着相关套餐永久免费。您无需为该套餐付费，并且该套餐永不过期。
如需开始在 IBM Cloud 上进行构建，首先您需要使用电子邮件地址创建一个帐户（电子邮件地址不得与现有帐户关联）。
需要预先提供付款详细信息，但在您使用收费服务之前，我们不会向您收取费用；然而，为了验证其真实性，我们会象征性地登记您的卡片信息。
输入信用卡信息后，屏幕上将显示一条费用确认消息。金额由商家决定，但通常在 1.00 美元左右。
如果您愿意，可登记将这些信息用于无缝过渡到即用即付套餐。
永久免费——这些是永不过期的 Lite 套餐产品。这些产品旨在让您无需有任何顾虑，可自由处理项目，避免产生意外账单。Lite 套餐的配额依据使用量配备，且永不过期，并可以按月续订或一次性使用。查看所有 Lite 套餐产品。
免费试用——可将这些产品视为高级试用版；但需要即用即付或订阅帐户。根据产品的不同，配额可在特定的时间段或使用基础上生效，或者永不过期。若超出免费套餐的使用量，某些产品将开始产生费用。查看所有免费套餐产品。
达到 Lite 套餐实例的任何配额限制后将暂停该月的服务。配额限制按组织计算，而非按实例计算。同一组织中创建的新实例可以反映先前实例的所有使用情况。配额限制将在每个月的第一天重置。
您可以前往控制台的管理 > 账单和使用情况，然后选择 “使用情况”来查看使用情况。更多相关信息，请参阅查看使用情况。