服务组织控制 (SOC) 报告是由美国注册会计师协会 (AICPA) 认证评估员发布的独立第三方报告，旨在解决与外包服务相关的风险。AICPA 已针对安全性、可用性、处理完整性、机密性和隐私建立了信任服务标准 (TSC)，服务组织可据此进行评估。

SOC 2 报告评估组织为保护客户自有数据而实施的内部控制，并提供有关这些内部控制性质的详细信息。

报告和其他文档

请联系 IBM 代表 ，索取 IBM® 公共云（基础架构、VPC 和 PaaS）SOC 2 报告。