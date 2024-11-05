服务组织控制 (SOC) 报告是由美国注册会计师协会 (AICPA) 认证评估员发布的独立第三方报告，旨在解决与外包服务相关的风险。AICPA 已针对安全性、可用性、处理完整性、机密性和隐私建立了信任服务标准 (TSC)，服务组织可据此进行评估。
SOC 2 报告评估组织为保护客户自有数据而实施的内部控制，并提供有关这些内部控制性质的详细信息。
报告和其他文档
请联系 IBM 代表 ，索取 IBM® 公共云（基础架构、VPC 和 PaaS）SOC 2 报告。
可以为已根据选定的信任服务原则实施控制的 IBM 服务提供 SOC 2 报告。SOC 2 报告表明，IBM 已针对选定的信任服务原则适当地设计了控制措施，并且这些控制措施在报告期内有效运作。
下面列出的服务有可用的 SOC 2 类型 2 报告，代表评估控制的时间段。由于此类报告代表过去的评估期，因此 SOC 2 类型 2 报告可能会附有过渡函，其中 IBM 证明自上一个报告期结束以来服务控制的持续表现。
IBM 服务描述 (SD) 指示给定产品是否保持 SOC 2 类型 2 合规性状态。以下服务每年至少发布一次 SOC 2 类型 2 报告。