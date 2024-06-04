可以为已根据选定的信任服务原则实施控制的 IBM 服务提供 SOC 1 报告。SOC 报告表明，IBM 已针对选定的信任服务原则适当地设计了控制措施，并且这些控制措施在报告期内有效运作。

下面列出的服务有可用的 SOC 1 类型 2 报告，代表评估控制的时间段。由于此类报告代表过去的评估期，因此 SOC 1 类型 2 报告可能会附有过渡函，其中 IBM 证明自上一个报告期结束以来的服务控制和持续性能。

IBM 服务描述 (SD) 指示给定产品是否保持 SOC 1 类型 2 合规性状态。以下服务每年至少发布一次 SOC 1 类型 2 报告。

请参阅 IBM Cloud 基础架构系统描述（PDF，1.1 MB）