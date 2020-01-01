南非《个人信息保护法》(POPIA) 是南非的国家消费者隐私法。大多数规企业义务的条款于 2020 年 7 月 1 日生效。一年后，南非又于 2021 年 6 月 30 日颁布了补充条款，例如，针对 2020 年的《促进信息获取法》(PAIA) 的修订。
POPIA 类似于欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)，规定了企业（控制者和处理者）如何收集、使用和以其他方式处理个人信息 (PI)。POPIA 适用于以下情况的 PI 处理：
要了解有关 POPIA 的更多信息，请点击此处。
IBM 实施了一项流程，以根据 POPIA 要求对其所有产品和服务进行审查。我们相信，我们的标准技术和组织措施可与 IBM DPA 相辅相成，帮助客户满足 POPIA 标准。
POPIA 已应用于 IBM 的数据隐私附录。要查阅 IBM 数据保护附录 (DPA) 所涵盖的法律或司法管辖区，包括 POPIA 的适用内容，请访问 IBM DPL。IBM 的 DPA 可在 IBM 条款网站上找到。
有关 IBM 数据隐私政策的更多信息，请访问 IBM Trust Center。如果对与 IBM 外部产品相关的隐私政策有其他疑问，请联系 IBM 首席隐私官办公室服务台。