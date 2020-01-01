南非《个人信息保护法》(POPIA) 是南非的国家消费者隐私法。大多数规企业义务的条款于 2020 年 7 月 1 日生效。一年后，南非又于 2021 年 6 月 30 日颁布了补充条款，例如，针对 2020 年的《促进信息获取法》(PAIA) 的修订。

POPIA 类似于欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)，规定了企业（控制者和处理者）如何收集、使用和以其他方式处理个人信息 (PI)。POPIA 适用于以下情况的 PI 处理：

控制器或处理器位于南非，或

PI 在南非进行处理

