IBM Cloud 合规性：PINAKES

PINAKES 是由西班牙银行协会 Centro de Cooperación Interbancaria （CCI） 制定的评级框架。该框架旨在管理和监控为西班牙金融实体提供支持的科技供应商的网络安全控制措施。PINAKES 基于欧洲银行管理局指南 （EBA/GL/2019/02） 中提供的尽职调查和合规指导。
PINAKES 评估由 CCI 认可的独立第三方评估机构进行。PINAKES 评估包括信息安全管理、事件管理、加密、系统操作、弹性和访问控制。评估人员通过考虑以下三个主要方面来评估服务：完整性、机密性和可用性。然后对这三个方面进行打分，从 D 到 A+，得出最终评级（如 ABA 或 BAC）。
报告和其他文档
联系 IBM 代表以索取 PINAKES 报告
IBM Cloud 已获得 PINAKES 的 AAA 评级，并作为经评估的供应商列入 PINAKES 网站（链接位于 ibm.com 外部）。
IBM Cloud 的 PINAKES AAA 评级充分展现了 IBM 对服务完整性、机密性和可用性的坚定承诺。
IBM 已获得以下类别的 PINAKES AAA 级资质：IaaS、PaaS 和 VPC