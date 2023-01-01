信息系统安全管理和评估计划 (ISMAP) 是一项
日本政府计划，用于评估公有云服务提供商 (CSP) 的安全性。 ISMAP 将批准独立的第三方审计机构，此类审计机构会评估并注册 CSP 及其服务，确保其满足日本政府的一系列特殊安全需求，同时支持使用代理，且代理主导的评估不会产生额外的工作负荷和成本。
报告及其他记录
查看 ISMAP Web 站点上列出的 IBM Cloud IaaS 和 PaaS 注册。 （列表以
日语提供，位于 IBM .com 外部。）
IBM Cloud IaaS 和 PaaS 已通过独立且经认证的第三方审计机构的 ISMAP 认证。 IBM Cloud ISMAP 证书可帮助日本政府机构利用 IBM Cloud 工作负载，同时满足安全需求。
IBM 服务描述 (SD) 指示给定产品是否达到并保持 ISMAP 合规性状态。 以下服务每年都会由独立第三方 审计机构进行评估。
已获得 ISMAP 认证的 IBM Cloud 服务，包括：
IBM Cloud Backup
IBM Cloud Bare Metal
IBM Cloud Block Storage
IBM Cloud Container Registry
IBM Cloud Direct Link（在经典“1.0”版本上为 Connect、Dedicated、Dedicated Hosting、Exchange）
IBM Cloud File Storage
IBM Cloud Hardware Security Module
IBM Cloud Kubernetes Service
Red Hat OpenShift on IBM Cloud
IBM Cloud Load Balancer
IBM Cloud Object Storage
IBM Cloud Object Storage (IaaS)
IBM Cloud Secrets Manager
IBM Cloud Virtual Servers
IBM Event Streams for IBM Cloud (Enterprise)
IBM Event Streams for IBM Cloud (Standard)
IBM Key Protect for IBM Cloud
IPSec VPN
SAP-Certified Cloud Infrastructure