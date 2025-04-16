Infosec 注册评估者计划 (IRAP) 是由澳大利亚网络安全中心 (ACSC) 管理的澳大利亚信号局 (ASD) 计划，旨在帮助政府机构验证是否已实施适当的控制措施来满足信息和通信技术 (ICT) 的安全要求。IRAP 框架基于澳大利亚政府信息安全手册 (ISM) 的要求，并提供技术提供商可以证明其符合 ISM 的流程。
澳大利亚联邦、州和地方政府机构采购的云服务需要进行 IRAP 评估。作为更新后的 IRAP 政策 (2020) 的一部分，云服务提供商 (CSP) 需要使用独立的第三方认证评估机构完成基线评估，该评估机构涵盖 CSP 基础知识以及特定于服务的控制措施。
IBM Cloud 服务保持 IRAP PROTECTED 级别评估，澳大利亚政府客户可以利用该评估在 IBM Cloud 中建立高度安全且合规的环境。IBM Cloud PROTECTED 评估包括 Security Construction and Equipment Committee (SCEC) 区域 3 认证的具有视频监控功能的数据中心。
IBM Cloud 服务的 IRAP 评估可以向政府客户保证，IBM Cloud 服务已经过严格评估，并为数据的处理、存储和传输制定了有效的安全控制措施和实践，最高可达 PROTECTED 级别。
澳大利亚政府客户可以申请 IBM Cloud IRAP PROTECTED 评估和认证包。
欲了解更多信息，请联系您的 IBM 代表。