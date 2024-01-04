IBM Cloud for Financial Services 是同类首创的云，旨在通过降低风险和加速云采用来帮助金融机构 (FI) 更快地实现现代化，甚至可处理最敏感的工作负载。借助平台内置的安全和控制功能（不仅作为工具或 DIY 功能提供），金融机构可以自动执行其安全和一致性举措，从而使金融机构及其数字供应链合作伙伴更容易简化风险管理、展示法规一致性并加快创新。



IBM Cloud for Financial Services 的核心是 IBM Cloud Framework for Financial Services，它提供了一组通用的自动化预配置控件，可应用于各种 IBM Cloud 服务、第三方应用程序和金融机构工作负载。这些控件是与重要的金融机构专家合作创建的，旨在与行业标准和全球监管机构保持一致。我们还经常根据 IBM Financial Services Cloud Council 的建议和 Promontory Financial Group® 的指导验证该框架。