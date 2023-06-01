客户可以使用 IBM Cloud® 构建 HIPAA 就绪环境和应用程序。

当客户覆盖实体选择在使用 IBM Cloud 服务的同时管理 PHI 时，IBM 是该覆盖实体的业务伙伴。IBM 也可能是作为覆盖实体的业务伙伴的第三方供应商的业务伙伴。IBM Cloud 有政策和程序来证明其作为业务伙伴遵守 HIPAA 义务，包括 PHI 在 IBM Cloud 中的情况。

受 HIPAA 约束且希望使用 IBM Cloud 产品处理 HIPAA 受管制数据的 IBM 客户必须与 IBM 签订业务合作伙伴协议 (BAA)，该协议定义了覆盖实体、IBM 和共同承担的责任。IBM Cloud 目录客户可以配置 IBM Cloud 帐户以使用 HIPAA 就绪服务，在此过程中，客户必须接受 IBM BAA。IBM BAA 也可以通过联系 IBM 销售代表来履行。如需查阅 IBM Cloud BAA，请前往 IBM SLA 条款 BAA 页面。

IBM Cloud 还要求与符合 IBM 业务伙伴资格的供应商签订 BAA，要求他们对 HIPAA 受管制数据采取相同的保护措施。

客户将 IBM Cloud 帐户配置为使用 HIPAA 就绪服务后，这些服务就会在 IBM Cloud 目录中标识出来，帮助客户了解他们是否选择了 HIPAA 就绪产品。

IBM 服务描述 (SD) 指示给定产品是否保持 HIPAA 就绪状态。

下面列出了 HIPAA 就绪的 IBM Cloud 服务。

