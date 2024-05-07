IBM Cloud® 合规性：FedRAMP

插图显示了一个人与计算机界面进行交互，旁边有一个安全盾牌和一座小型政府大楼
什么是 FedRAMP？

联邦风险和授权管理计划 (FedRAMP) 的创建旨在提供一种标准化方法来评估云计算服务的安全性 — 在联邦信息安全管理法 (FISMA) 的管辖下 — 供美国政府部门和机构使用。联邦政府机构将使用的任何云服务都必须通过联合授权委员会 (JAB) 临时授权 (P-ATO) 或机构认证 (ATO) 获得 FedRAMP 授权，并且必须由第三方评估组织 (3PAO) 进行评估。

FedRAMP 授权提供三个安全影响级别 (IL)：Low、Moderate 和 High — 基于包括隐私数据在内的数据丢失对组织的影响 — 每个级别控制要求的严格性均递增。FedRAMP High 授权是最高级别的授权。
IBM 的状况

IBM Cloud for Government (IC4G) 和 IBM SmartCloud® for Government (SCG) 符合 FedRAMP High 安全标准。

IBM 服务描述 (SD) 指示给定产品是否保持 FedRAMP 合规性状态。以下服务每年评估一次。

查看 IBM Cloud for Government 授权（链接位于 ibm.com 外部）

查看 IBM Smart Cloud for Government 授权（链接位于 ibm.com 外部）

