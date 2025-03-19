通过 ENS 高级认证，将能够制定高水平的网络安全措施，防范潜在的威胁和漏洞。通过遵守此类全面的安全准则，IBM Cloud 展现了其对保护敏感数据、降低风险并为更广泛的国家安全议程做出贡献的承诺。遵守准则是一项战略投资，旨在建立强大而可靠的云生态系统，满足西班牙政府为保护关键信息资产而制定的严格标准。

IBM Cloud 服务已获得 ENS 高级认证。IBM 服务描述 (SD) 指示给定产品是否保持 ENS 合规性状态。以下服务由独立评估员每两年评估一次。