IBM Cloud 致力于为客户提供值得信赖的安全平台，并确保遵守《欧盟数字服务法案》(DSA)。本页概述了 IBM 为遵守 DSA 而实施的流程。

A. 中介服务提供商 DSA 义务

IBM 负责与欧盟委员会和 IBM Cloud Services 接收方进行沟通的单一联系邮箱是 abuse@softlayer.com。

IBM/SoftLayer Consolidated 可接受使用政策

以下可接受使用政策（“AUP”）概述了 IBM 云服务（“服务”）的不可接受和禁止的使用方式，以及用于解决 AUP 违规投诉的程序。本政策是对 IBM 向您提供服务所依据的任何其他条款和条件的补充。

使用 IBM 云平台的客户有责任确保对服务和内容的使用符合所有适用法律（包括上传、托管、存储、访问或使用本服务或内容的法律），并实施必要的限制，以禁止任何个人（例如未成年人访问限制）或任何司法管辖区的使用，以遵守此类法律。

IBM Cloud 不保留对 IBM Cloud 平台上客户数据和内容的审核功能的访问权限，但我们保留采取一切适当行动以遵守适用法律的权利，包括暂停违反政策的系统和服务的公共访问以及终止服务。

要通知 IBM 违反本 AUP 的行为，或举报来自 IBM Cloud 资源的非法活动，请发送电子邮件至 abuse@softlayer.com 并提供足够的详情来描述问题。IBM 将立即进行调查，并在能够解决的情况下，向报告实体发出通知。有关本政策的问题（例如，是否允许任何预期的用途）应直接联系 abuse@softlayer.com。

不得使用 AUP 云服务开展以下任何活动或托管内容：



(1) 非法、欺诈、有害、恶意、淫秽或冒犯性的内容；



(2) 威胁或侵犯他人的权利； (3) 破坏或获取（或意图破坏或获取）对 IBM 内部或外部的数据、服务、网络或计算环境的未授权访问；

(4) 发送未经请求的、辱骂性或任何类型的欺骗性消息；

(5) 分发任何形式的恶意软件。

客户不得将云服务用于以下用途：i） 进行加密挖掘，除非 IBM 另有书面同意；或 ii） 云服务的故障或中断可能导致死亡、严重人身伤害、财产或环境损害。

客户不得：

(1) 对 Cloud Service 的任何部分进行逆向工程；

(2) 将 Cloud Service 的直接访问权限分配或转售给客户 Enterprise 之外的第三方；

(3) 将 Cloud Service 与客户的增值相结合，创建向其最终用户客户销售的客户品牌的解决方案，除非已征得 IBM 书面同意。

如果 IBM 合理确定存在违反 AUP 的情况，IBM 可在必要时暂停或限制客户使用 IBM Cloud Service。IBM 将在商业上合理的情况下在暂停之前发出通知。如果暂停的原因可以合理地得到补救，IBM 将发出通知，说明客户为恢复 IBM Cloud Services 而必须采取的行动。如果客户未能在合理时间内采取此类行动，IBM 可以终止 IBM Cloud Services。

政府信息请求

IBM Cloud 在处理政府信息请求时遵守所有地方和区域法律，包括《欧盟数字服务法案》(DSA)。如需送达传票和其他政府信息请求，请发送电子邮件至 subpoenas@softlayer.com。

作为数据中心服务提供商，IBM Cloud 以提供按需服务器基础架构为中心，因此不会维护或管理对我们基础架构托管的客户数据和内容的直接访问，因为这是我们客户的直接责任。

除非另有规定，不披露或同等效力，否则 IBM 会将向客户通知该请求，包括在处理请求时向政府代理人提供的信息。

B. 在线平台 DSA 义务

如果 IBM Cloud Catalog 符合 DSA 规定的“在线平台”资格，则以下条款适用：

1. Cloud Catalog 用户可以在 IBM 决定采取以下任何措施后的六个月内，以用户提供的信息构成非法内容或与服务条款和条件不符为由，向 IBM 提出投诉：

a. 禁止访问信息，或

b. 暂停或终止用户的服务、账户或对其所提供信息进行变现的能力。

此类投诉可以发送至 abuse@softlayer.com。如果 IBM 投诉处理流程无法解决争议，则用户有权选择庭外争议解决机构（经 DSA 认证）来帮助解决争议。经认证的庭外争议解决机构无权强制执行具有约束力的争议解决方案，但 IBM 将与经认证的庭外争议解决机构真诚合作，以期解决争议。

2. DSA 中定义的“受信任的 Flaggers”可以向 abuse@softlayer.com 提交有关 IBM Cloud 上存在非法内容的通知，此类通知将由 IBM 优先考虑并进行处理和决定，不得无故拖延。

3. 根据 DSA 的要求，截至 2025 年 1 月 31 日，过去六个月的平均月活跃用户数约为 962,000 人。