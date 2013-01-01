Cloud Security Alliance (CSA) 是一个独立的非营利组织，由广泛的行业从业者和企业联盟领导，致力于促进云计算的安全性。

CSA 是安全、信任、保证和风险 (STAR) 注册表的创建者，该注册表记录云计算提供商的安全和隐私控件的公共记录，以帮助客户选择可安全处理数据的提供商。

获得 1 级 CSA STAR 认证的组织已执行严格的自我评估，以验证其安全和隐私控件是否符合两个不同的标准 — ISO 27001:2013 和 CSA 的 Cloud Controls Matrix (CCM) 标准。