建立在基本的 AI 构建块之上

自动化基础和 IBM Cloud Paks 是在 Red Hat® OpenShift® 上运行的容器，Red Hat® OpenShift® 是一个企业级 Kubernetes 容器平台，通过全栈自动化操作来管理混合云、多云和边缘部署。Red Hat OpenShift 经过了优化设计，可提高开发人员的工作效率并促进创新。 探索硬件合作伙伴