主页 网络 Cloud Pak for Network Automation 开启强大的网络自动化功能
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满足网络自动化要求所需的一切

IBM Cloud Pak® for Network Automation 实现了网络运营自动化，从而使 CSP 和 MSP 能够改造其网络，发展为零接触运营，降低运营成本并更快地提供服务。获得一系列增强功能，如规范化生命周期建模、按意图进行编排协调、服务设计和测试、动态服务保证、闭环运营和 SD-WAN 部署自动化。
降低成本、改善客户体验并更快地提供 5G、边缘计算和 SD-WAN 服务

探索混合云的智能自动化功能

自动化 SD-WAN 部署

自动部署 SD-WAN，将分支机构直接连接到多云。

 多租户 MSP SD-WAN

运行多租户模式，优化基础架构，降低运营成本。

 规范化生命周期建模

对所有 xNF 进行标准化操作，以便利用 CI/CD 工具链实现模型驱动的自动化。

 按意图进行编排协调

模拟所需的服务运行状态，而不是预设工作流程。

 服务设计和测试

为测试、生产前期阶段和生产环境自动提供服务和底层资源。

 动态服务保障

使用 AI 实时查看云基础架构，推动决策和流程自动化。

 闭环操作

自动执行保障和业务流程协调之间的反馈循环，实现零接触运营。

 AI 和机器学习

深入了解复杂数据集，以自动执行诊断、检测异常并启动运行手册。
为智能自动化提供动力的共享组件

一组通用 AI 和自动化组件为每个智能 IBM Cloud Pak 提供支持，并为业务流程、应用程序和数据集成、IT 运营和网络提供高度安全的连接。这使您能够一次构建，然后在业务和 IT 运营中重复使用。关键组件包括：

 流程挖掘

为流经业务系统的数据创建可视化表示，并为运营 KPI 指标设定基准。  

 什么是流程挖掘？ 任务挖掘

寻找易得的 RPA 机会，提高员工生产力。

 机器人流程自动化

通过模拟人类与软件应用程序交互的操作，自动执行重复任务

 什么是 RPA？ 统一的资产存储库

获取并存储可重用的自动化工件，例如启动程序（例如预构建的机器人）和模板。

 单一事件中心

实时处理来自 IBM Cloud Paks for Automation 的业务和 IT 事件数据，为人工智能和机器学习提供馈送数据。 
建立在基本的 AI 构建块之上
自动化基础和 IBM Cloud Paks 是在 Red Hat® OpenShift® 上运行的容器，Red Hat® OpenShift® 是一个企业级 Kubernetes 容器平台，通过全栈自动化操作来管理混合云、多云和边缘部署。Red Hat OpenShift 经过了优化设计，可提高开发人员的工作效率并促进创新。 探索硬件合作伙伴
后续步骤

准备好更快地提供新的 5G 和边缘计算服务，同时降低运营成本。

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