IBM Cloud Pak® for Network Automation 实现了网络运营自动化，从而使 CSP 和 MSP 能够改造其网络，发展为零接触运营，降低运营成本并更快地提供服务。获得一系列增强功能，如规范化生命周期建模、按意图进行编排协调、服务设计和测试、动态服务保证、闭环运营和 SD-WAN 部署自动化。
探索混合云的智能自动化功能
自动部署 SD-WAN，将分支机构直接连接到多云。
运行多租户模式，优化基础架构，降低运营成本。
对所有 xNF 进行标准化操作，以便利用 CI/CD 工具链实现模型驱动的自动化。
模拟所需的服务运行状态，而不是预设工作流程。
为测试、生产前期阶段和生产环境自动提供服务和底层资源。
使用 AI 实时查看云基础架构，推动决策和流程自动化。
自动执行保障和业务流程协调之间的反馈循环，实现零接触运营。
深入了解复杂数据集，以自动执行诊断、检测异常并启动运行手册。
一组通用 AI 和自动化组件为每个智能 IBM Cloud Pak 提供支持，并为业务流程、应用程序和数据集成、IT 运营和网络提供高度安全的连接。这使您能够一次构建，然后在业务和 IT 运营中重复使用。关键组件包括：
为流经业务系统的数据创建可视化表示，并为运营 KPI 指标设定基准。
寻找易得的 RPA 机会，提高员工生产力。
通过模拟人类与软件应用程序交互的操作，自动执行重复任务
获取并存储可重用的自动化工件，例如启动程序（例如预构建的机器人）和模板。
实时处理来自 IBM Cloud Paks for Automation 的业务和 IT 事件数据，为人工智能和机器学习提供馈送数据。