随时随地部署

Automation Foundation 和 IBM Cloud Paks 是在企业级 Kubernetes 平台 Red Hat® OpenShift® 上运行的容器化软件。此类容器可以部署在任何地方：混合云、多云和边缘。Red Hat Open Shift 提供了一个单一控制点，可简化所有环境的编排协调工作。

IBM 对容器模板进行认证和管理，以实现软件生命周期从配置到监控、扩展、合规达标和补丁安装的自动化运行。安全加固技术甚至可以减少常见漏洞的发生几率。