AI 驱动型服务可生成值得您信任的数据，以实现更出色的业务成果
采用可视化、一路点击式方法，创建文档处理流程，构建各种应用程序。
从结构化、半结构化和非结构化文档中提取数据。
标记各种类型的文档并将其适当分类存储。
检测并更正被错误提取或需进一步完善的数据。
在整个业务流程中嵌入人工智能，从数据收集与完善，直至新文档模型的训练。
通过预构建模板来适应任何业务需求，确保企业能够定制一个与文档相关的流程。
无需数据科学家即可设置应用或训练机器学习模型。
通过读取“客户地址”和“帐号”等常用字段或直接读取 PDF 表格定义来启动文档训练流程。使用 RPA 将数据自动输入企业系统。识别帐户关闭请求并转发给客服，以提高客户保留率。
消除程序注册过程中低效、手动的电子表格处理方式。引导用户完成一个循序渐进的流程，训练系统识别注册表的关键字段。确保准确识别数据和货币字段，并使用自定义验证器来处理特殊字段。
通过自动读取和分类申请文档并提取适当的数据，加速客户报价和审批过程。提取的数据以标准化格式返回，并通过“人在回路” (HITL) 功能中的人工验证，确保完整性和准确性，从而早于竞争对手更快地回应报价。
一次构建，重复使用
一套通用的 AI 和自动化组件可为每个 IBM Cloud Pak® 提供支持动力，并在它们之间提供高度安全的集成。在此基础上，企业可实现一次构建，而后在业务和 IT 运营中重复使用。关键组件包括：
个性化、交互式人工智能
为员工提供个性化、交互式的 AI 技术，并嵌入其电子邮件、日历和 Slack® 协作软件等常用工具中，以帮助他们更快地执行常规任务和关键任务。支持语音启动，然后，一个强大的 AI 引擎便可根据企业信息和既往交互资料，结合预置技能为您完成工作。
随时随地部署
Automation Foundation 和 IBM Cloud Paks 是在企业级 Kubernetes 平台 Red Hat® OpenShift® 上运行的容器化软件。此类容器可以部署在任何地方：混合云、多云和边缘。Red Hat Open Shift 提供了一个单一控制点，可简化所有环境的编排协调工作。
IBM 对容器模板进行认证和管理，以实现软件生命周期从配置到监控、扩展、合规达标和补丁安装的自动化运行。安全加固技术甚至可以减少常见漏洞的发生几率。