您将能够
主动避免各种应用程序、基础架构和环境中的问题，提高应用程序的可用性并降低风险。
检测各种数据孤岛的异常情况
日志和指标异常预测模型利用实体链接以及空间、时间和拓扑算法等技术来减少事件干扰信息。
应用程序拓扑和依赖关系映射
AI 驱动的事件分组、故障定位和爆炸半径模型有助于自动识别微服务和拓扑中的下游依赖关系。
自动设定基线
来自应用程序拓扑中所有数据源的指标有助于自动确定各种环境的正常应用程序和基础架构性能，从而实现预测性管理。
下一步最佳行动方案
事件相似度模型有助于利用过去的事件记录主动识别潜在问题，并自动提供下一步最佳行动方案建议。
ChatOps
IBM 运用以应用程序为中心的管理方法，这意味着所选 ChatOps 工具会显示整条 ITOps 工具链中的所有事件和警报，从而确定哪些应用程序会受到影响。
AI 模型管理
管理功能可帮助团队更好地管理、训练和治理 AI 模型，实现 AI 的完全透明，从而推动每天取得更出色的成果。
Red Hat® Enterprise Linux
在此基础上，您可以扩展现有应用程序，并在裸机、虚拟机、容器和各类云环境中推广新兴技术。
OpenShift 容器平台
混合云、企业 Kubernetes 平台，可加速构建和交付更好的应用程序。
公共服务
IBM Cloud Pak 基础服务可提供扩展支持。
自动化
在整条 ITOps 工具链中实现任务和流程自动化。
云服务
在任何平台上持续进行应用程序现代化改造。