主页 人工智能与机器学习 Cloud Pak for AIOps 灵活定价
描绘触摸被其他各种数据显示器所环绕屏幕的人的等距图示
仅为所需功能支付费用

利用 IBM Cloud Pak® for AIOps 实现 IT 运营自动化。采用模块化定价方式，仅为所需功能支付费用。现有客户可以利用其授权，以旧换新或进行新的投资。免费包括限制版的 Red Hat® OpenShift®。

 
通过 AIOps 进行主动 IT 管理

管理各种资源和云端环境中的应用程序和基础架构。

建立企业自己的用例

在整条 ITOps 工具链中实现自动化。
了解融资选项

希望加快项目审批速度？IBM 可与您合作，最大限度地减少前期的现金支出，并确保支出与项目的预期效益保持一致。与我们讨论如何制定一个适合企业具体预算要求的付款计划。
通过 AIOps 进行主动 IT 管理

您将能够

主动避免各种应用程序、基础架构和环境中的问题，提高应用程序的可用性并降低风险。

 

检测各种数据孤岛的异常情况

日志和指标异常预测模型利用实体链接以及空间、时间和拓扑算法等技术来减少事件干扰信息。

应用程序拓扑和依赖关系映射

AI 驱动的事件分组、故障定位和爆炸半径模型有助于自动识别微服务和拓扑中的下游依赖关系。

自动设定基线

来自应用程序拓扑中所有数据源的指标有助于自动确定各种环境的正常应用程序和基础架构性能，从而实现预测性管理。

下一步最佳行动方案

事件相似度模型有助于利用过去的事件记录主动识别潜在问题，并自动提供下一步最佳行动方案建议。

ChatOps

IBM 运用以应用程序为中心的管理方法，这意味着所选 ChatOps 工具会显示整条 ITOps 工具链中的所有事件和警报，从而确定哪些应用程序会受到影响。

AI 模型管理

管理功能可帮助团队更好地管理、训练和治理 AI 模型，实现 AI 的完全透明，从而推动每天取得更出色的成果。

Red Hat® Enterprise Linux

在此基础上，您可以扩展现有应用程序，并在裸机、虚拟机、容器和各类云环境中推广新兴技术。

OpenShift 容器平台

混合云、企业 Kubernetes 平台，可加速构建和交付更好的应用程序。

公共服务

IBM Cloud Pak 基础服务可提供扩展支持。

自动化

在整条 ITOps 工具链中实现任务和流程自动化。

云服务

在任何平台上持续进行应用程序现代化改造。

深入了解云服务
建立企业自己的用例

了解 IBM 如何根据您的需求和当前设置，帮助优化整条 ITOps 工具链的流程。

我们可以与您合作，尽力节省前期费用，并为定制的解决方案制定灵活的付款计划，以便您尽早获得投资回报。
采取后续步骤
试用全新的计算器