检测各种数据孤岛的异常情况 日志和指标异常预测模型利用实体链接以及空间、时间和拓扑算法等技术来减少事件干扰信息。

应用程序拓扑和依赖关系映射 AI 驱动的事件分组、故障定位和爆炸半径模型有助于自动识别微服务和拓扑中的下游依赖关系。

自动设定基线 来自应用程序拓扑中所有数据源的指标有助于自动确定各种环境的正常应用程序和基础架构性能，从而实现预测性管理。

下一步最佳行动方案 事件相似度模型有助于利用过去的事件记录主动识别潜在问题，并自动提供下一步最佳行动方案建议。

ChatOps IBM 运用以应用程序为中心的管理方法，这意味着所选 ChatOps 工具会显示整条 ITOps 工具链中的所有事件和警报，从而确定哪些应用程序会受到影响。