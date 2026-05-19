从采购和生产到交易和合规报告，IBM Product Carbon Ledger 可助您全面洞察整个可再生能源供应链的状态。

我们的平台可助力采购团队跟踪原料来源、运营经理监控质量平衡完整性、交易方管理可持续发展声明、合规官生成审计就绪型报告。所有这些流程均可通过单一集成系统实现。