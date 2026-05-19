打破可再生能源供应链的复杂局面，从容应对审计
流程行业的可信可追溯性
IBM Product Carbon Ledger 可帮助制造商、贸易商和合规团队实现可追溯性数字化、自动处理可持续发展数据，并适应流程领域不断演进的法规。
从原产地到交付的完整监管链。
在整个价值链中滚动跟踪季度平衡数据。
按需部署资源。
企业级安全性和隐私控制。
为何选择 IBM Product Carbon Ledger？
专为提升可再生产品的可追溯性、合规性和运营敏捷度而设计的 IBM 平台。
借助可审计的记录、可追溯的监管链数据，以及满足 RED III 指令、ISCC 合规标准、质量平衡控制体系和监管报告需求的支持服务，从容应对不断变化的可持续发展要求。
利用统一的平台连接采购、生产、物流、贸易、销售和合规领域的可持续发展数据，减少对电子表格的依赖和手动文档处理量。
通过一致、可验证的证据链，跟踪材料、证书、可持续发展证明、产品流动路径以及从原产地到交付的相关记录。
在资产工程、企业级开发实践、产品维护、IBM Security 和隐私设计的支持下，在 IBM 资产中自信完成部署。
通过现代模块化微服务架构和基于 API 的 ERP、CTRM 和工厂系统连接，部署当前所需的功能，同时维持适应未来需求的灵活性。
借助专为实现持续优化、革新路线图并嵌入 AI 辅助工作流的云平台，快速响应监管变化、新的业务需求和未来的可持续发展用例。
一个强力平台，多个流程
可独立或协同部署，以提高可再生产品的可追溯性、合规性和价值链可见性。
从原料接收到产品销售，生物燃料模块可帮助组织以更高的控制力和透明度管理可持续发展声明、监管链记录和季度质量平衡流程。
RFNBO 模块可帮助团队管理与非生物来源可再生燃料相关的可追溯性和证据要求，包括可再生电力关联、原产地验证和报告就绪。
从采购和生产到交易和合规报告，IBM Product Carbon Ledger 可助您全面洞察整个可再生能源供应链的状态。
我们的平台可助力采购团队跟踪原料来源、运营经理监控质量平衡完整性、交易方管理可持续发展声明、合规官生成审计就绪型报告。所有这些流程均可通过单一集成系统实现。