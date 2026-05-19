IBM® Product Carbon Ledger

打破可再生能源供应链的复杂局面，从容应对审计

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现代交通环岛鸟瞰图

概述

流程行业的可信可追溯性

IBM Product Carbon Ledger 可帮助制造商、贸易商和合规团队实现可追溯性数字化、自动处理可持续发展数据，并适应流程领域不断演进的法规。

 

 
审计就绪的可追溯性

从原产地到交付的完整监管链。

 质量平衡完整性

在整个价值链中滚动跟踪季度平衡数据。

 模块化云架构

按需部署资源。

 IBM Security 和隐私设计

企业级安全性和隐私控制。

功能

为何选择 IBM Product Carbon Ledger？

专为提升可再生产品的可追溯性、合规性和运营敏捷度而设计的 IBM 平台。

通过设计满足合规要求

借助可审计的记录、可追溯的监管链数据，以及满足 RED III 指令、ISCC 合规标准、质量平衡控制体系和监管报告需求的支持服务，从容应对不断变化的可持续发展要求。

水鸭蓝、蓝色、绿色和紫色色调的 3D 玻璃立方体插图

旨在替代碎片化手动流程

利用统一的平台连接采购、生产、物流、贸易、销售和合规领域的可持续发展数据，减少对电子表格的依赖和手动文档处理量。

脑形流线图，其中包含相互连接的蓝色线条与多种符号

端到端供应链可追溯性

通过一致、可验证的证据链，跟踪材料、证书、可持续发展证明、产品流动路径以及从原产地到交付的相关记录。

抽象供应链插图：相互连接的蓝色线条和圆形图案

融入 IBM 专业技术，值得企业信赖

在资产工程、企业级开发实践、产品维护、IBM Security 和隐私设计的支持下，在 IBM 资产中自信完成部署。

抽象图形：连续的蓝色和绿色环路、箭头和圆点构成一个相连的循环

模块化、云原生、集成友好

通过现代模块化微服务架构和基于 API 的 ERP、CTRM 和工厂系统连接，部署当前所需的功能，同时维持适应未来需求的灵活性。

抽象价值链插图：包括人物、地球与叶片的相连圆形图标，环绕大号渐变圆圈内的中心网络分布

专为变革而设计

借助专为实现持续优化、革新路线图并嵌入 AI 辅助工作流的云平台，快速响应监管变化、新的业务需求和未来的可持续发展用例。

弹性可持续供应链的抽象插图，以带方向箭头且相互连接的红色、绿色、蓝色曲线呈现

规格

一个强力平台，多个流程

可独立或协同部署，以提高可再生产品的可追溯性、合规性和价值链可见性。

生物燃料模块

完整的生物燃料可追溯性。跟踪可再生材料。管理质量平衡。实现审计就绪。

从原料接收到产品销售，生物燃料模块可帮助组织以更高的控制力和透明度管理可持续发展声明、监管链记录和季度质量平衡流程。

  • 在采购、生产和销售环节滚动跟踪质量平衡
  • 从原产地到客户交付的监管链可见性
  • 可持续发展声明和可持续发展管理证明
  • 匹配可再生能源采购、生产、产出和销售状况
  • 全价值链中的审计就绪报告和证据可追溯性

RFNBO 模块

利用与时间关联的证据和注重合规性的控制措施，提高 RFNBO 可追溯性。

RFNBO 模块可帮助团队管理与非生物来源可再生燃料相关的可追溯性和证据要求，包括可再生电力关联、原产地验证和报告就绪。

  • 与时间相关的可再生电力跟踪
  • 提供原产地、额外性和地理相关性的证据支持
  • 生产事件与合规记录之间的可追溯关联
  • 满足监管和鉴证需求的结构化报告输出
  • 应对不断变化的 RFNBO 需求的云原生基础架构

了解 IBM Product Carbon Ledger 的实际应用

从采购和生产到交易和合规报告，IBM Product Carbon Ledger 可助您全面洞察整个可再生能源供应链的状态。

我们的平台可助力采购团队跟踪原料来源、运营经理监控质量平衡完整性、交易方管理可持续发展声明、合规官生成审计就绪型报告。所有这些流程均可通过单一集成系统实现。

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IBM® Consulting Product Carbon Ledger 界面屏幕截图

我们的专家

IBM 全球能源与资源行业执行合伙人
初级合伙人兼全球能源与资源 SAP 负责人
全球行业、能源与化工 SME 及 PCL 产品负责人
采取后续步骤

准备好革新您的合规管理流程了吗？加入领先制造商和贸易商的行列——他们都选择 IBM Product Carbon Ledger 来满足其可追溯性需求。

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