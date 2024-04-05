业务专家和 IT 团队之间的协作，以及现代技术集，都在支持开发人员专注于他们擅长的专业领域，并高效管理时间。增强的开发体验与以开发人员为中心的工具相结合，可帮助组织快速适应并响应不断变化的市场趋势和要求。

IBM Decision Manager Open Edition 旨在简化重点规则评估，可以轻松管理成千上万条规则的执行，让组织能够消除偏差、降低成本并提高员工队伍效率，从而优化决策流程。通过提供不同的执行选项，从决策模型与符号 (DMN) 等业务友好型模型到具有高级实时决策和复杂事件处理的高度灵活的规则，此解决方案为您提供了整体、直观且简化的决策自动化战略。