IBM® Decision Manager Open Edition 是一个开源平台，用于使用开放标准自动化业务逻辑，并在云上提供高度可扩展的决策服务。
业务专家和 IT 团队之间的协作，以及现代技术集，都在支持开发人员专注于他们擅长的专业领域，并高效管理时间。增强的开发体验与以开发人员为中心的工具相结合，可帮助组织快速适应并响应不断变化的市场趋势和要求。
IBM Decision Manager Open Edition 旨在简化重点规则评估，可以轻松管理成千上万条规则的执行，让组织能够消除偏差、降低成本并提高员工队伍效率，从而优化决策流程。通过提供不同的执行选项，从决策模型与符号 (DMN) 等业务友好型模型到具有高级实时决策和复杂事件处理的高度灵活的规则，此解决方案为您提供了整体、直观且简化的决策自动化战略。
IBM Decision Manager Open Edition 是一个用于自动化云原生决策服务的平台，其开放式标准由面向繁重工作量和复杂决策的高性能引擎提供支持。
通过直观的开发人员友好型解决方案自动执行和优化决策，该解决方案旨在促进开发人员和业务专家之间的协作。使用 Visual Studio Code (VS Code) 等熟悉的工具，或 Canvas 等基于 Web 且技术性较低的创作工具，来实时创建和测试决策。提高最新规则的交付频率，减少因沟通差距而导致的错误。
IBM Decision Manager Open Edition 提供可同时轻松评估数千条规则的规则引擎，能够满足当今企业的需求。凭借专为现代决策解决方案设计的优化算法，即使在云原生和多核平台上也能提供高性能。
轻松创建由事件驱动的容器化决策微服务，准备在 OpenShift 和 Kubernetes 等云平台上进行生产部署，而无需额外的 Java 代码。IBM Decision Manager Open Edition 可根据您的业务资产自动生成用于外部服务通信的集成 API。
使用决策模型与符号 (DMN) 等开放式行业标准，确保交付高价值的业务逻辑和决策服务。获取跨平台和环境工作的灵活性和独立性，以优化并自动化决策，确保业务规则的长期可维护性和互操作性。
轻松验证您纳入决策服务的业务规则，以便您的技术团队可以将信用评分验证与其生态系统中的服务和应用程序集成。
通过自动化工作流程增强客户体验，以便针对咨询和投诉及时采取行动，从而提高满意度和忠诚度。
保费的计算取决于一套规则。Decision Manager 使用高性能算法来计算每种特定场景的保费价值。
利用决策和规则来帮助确保组织遵守法律和法规，同时提供具有数据安全性和完整性的合规解决方案。
使用熟悉的工具（如由 IBM 工具支持的 VSCode）快速入门，轻松维护和测试决策模型。此外，可使用热重载功能修改源代码并实时评估对代码和决策的影响，来通过现代运行时和生态系统提高工作效率并优化开发周期。
根据业务需求构建决策服务。在本地或混合多云架构中运行 IBM Decision Manager Open Editio，同时可依赖架构最佳实践、自动化功能和出色的性能。充分利用不同的公共云服务，并在必要时在各种服务之间轻松转换，以便提供更好、更经济高效的产品或满足合规要求。
根据您的业务需求，在云端或本地部署中构建高度可扩展、可靠且灵活的业务应用程序。借助 Red Hat® OpenShift® Container Platform 和 Kubernetes 等平台消除容器编排的复杂性。通过现代运行时的轻量级高性能设计减少资源消耗，并依靠 Java 的强大功能提供无服务器决策解决方案，从而改善运行时并降低成本。
基于自定义决策模型自动生成域驱动的 API，专注于核心业务规则，为开发人员提供优质体验。
选择最能满足您的业务需求的动态设计选项。充分利用由事件驱动的架构，让决策服务即时响应事件，而无需额外的集成代码。或者，通过编排 BPMN 模型派生的规则流，以预定义的顺序调用规则。这种架构灵活性能够明确划分域，并实现开发团队的独立性。与微服务的建议实践一致的设计能够提供更好的解决方案可维护性。