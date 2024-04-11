IBM Bare Metal Servers for Oracle 工作负载

现在是时候升级您的 Oracle 运营并将您自己的 Oracle 许可证交给 IBM，以显著改善冗余并减少整体基础架构的问题。IBM Bare Metal Servers for Oracle 工作负载是真正具有原始性能、无虚拟机管理程序、单租户裸机服务器。当您将 Oracle 工作负载交给 IBM 时，您的资源将由 IBM 在 IBM 专用全球网络上托管和管理，并采用最新一代 Intel® Xeon® 处理器来满足高级核心和内存需求。
4 核，3.80 GHz 16 GB RAM 1 TB SATA x 2 20 TB 带宽*
16 核，3.9 GHz 384 GB RAM RAID 1，960 GB SSD x2 20 TB 带宽*
48 核，2.4 GHz 768 GB RAM RAID 1, 960 GB SSD x2 20 TB 带宽*
直接访问单租户服务器资源和硬件级性能可以提供控制并确保安全。
获得本地访问、低延迟和经过认证的安全网络设计，并为数据运行的位置和方式提供多种选择。
裸机服务器免费提供 20 TB 带宽*。
选择适合您的计费周期，提供为期 1 个月、1 年或 3 年的合同期限。
选择工具；方便时与提供商和合作伙伴集成。
借助 Intel Xeon CPU 的强大威力，并且使用业界最高的 DRAM 密度和最新的 NVMe Tier-1 存储。
创建 IBM 帐户后，即可立即访问 IBM 目录，可以在其中为 Oracle 工作负载的裸机服务器进行配置、定价和报价。
从 IBM 目录中选择经过 Oracle 认证的“无操作系统”裸机服务器配置。选择数据中心、计费、添加的 NVMe 存储等。
连接 VPN 后，即可连接到新服务器的 IPMI，可以在其中使用自己的许可证挂载 ISO 并开始安装 Oracle。
获取关于本产品最常见问题的回答。
IBM 通过裸机服务器和经过 Oracle 认证的 OEM 硬件为 Oracle 工作负载提供端到端基础架构管理。您可以利用本地许可、现有工具和系统集成工具。
IBM 为适用于 Oracle 工作负载的裸机服务器提供计费、支持和 SLA。
IBM Bare Metal Servers for Oracle 工作负载的定价分为按月定价和预留 1 年和 3 年的合同期限选项，具体价格因配置和地区而异。
由外部提供商托管的裸机服务器的主要优点如下：用户可以访问硬件资源，包括增强的物理隔离（可提供安全和监管优势）、更高的处理能力、对软件堆栈的完全控制、更稳定的磁盘和网络 I/O 性能、通过消除“业务相互干扰”(noisy neighbor) 现象提高服务质量 (QoS)，以及在移动和扩展工作负载时用于创造无缝体验的镜像功能。
*美国、加拿大和欧盟 IBM Cloud 数据中心为裸机服务器提供 20 TB 免费带宽；所有其他 IBM Cloud 数据中心均包含 5 TB 带宽。新价格和优惠不得与任何其他当前或未来折扣一同享用。