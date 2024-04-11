IBM Bare Metal Servers for Oracle 工作负载

现在是时候升级您的 Oracle 运营并将您自己的 Oracle 许可证交给 IBM，以显著改善冗余并减少整体基础架构的问题。IBM Bare Metal Servers for Oracle 工作负载是真正具有原始性能、无虚拟机管理程序、单租户裸机服务器。当您将 Oracle 工作负载交给 IBM 时，您的资源将由 IBM 在 IBM 专用全球网络上托管和管理，并采用最新一代 Intel® Xeon® 处理器来满足高级核心和内存需求。