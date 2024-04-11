使用高级版，您可以将 B2B 集成外包给合作的指定技术专家，支持复杂的 B2B 需求。为您的客户、供应商、分销商和其他贸易伙伴提供可靠的 B2B SLA，提高客户满意度。
高级版的用例包括标准版的所有用例，而且还可用作托管服务。
高级版的理想用例包括以下组织：
各种各样的 EDI 标准和协议、数据转换和验证。与任意数量的客户或其他贸易伙伴轻松连接。
文档、事务和业务级别的端到端数据洞察。
快速导入并高效管理合作伙伴和客户。
SaaS 功能支持自我管理型和 IBM 托管的自定义部署。
为各种要求严苛的工作负载提供安全可靠、可扩展的解决方案。
B2B 集成主题专家的专职项目主管会定期进行需求和业务审查，并就如何以最佳方式优化 B2B 集成提供建议。他们还推动和管理已调度 B2B 项目的各个方面，包括资源、可交付成果和依赖项、风险缓解和状态报告。
IBM 映射专家管理所有数据集成与转换任务，执行变更管理，并解决遇到的问题。
为事务流程提供主动支持，包括监测并解决任何数据质量问题。主动支持优化全球 EDI/API 运营，排除障碍。
IBM 不仅会为您（我们的客户）提供支持，还为您的所有客户和贸易伙伴提供支持。