主页 业务自动化 Sterling Sterling B2B Integration SaaS IBM Sterling B2B Integration SaaS：高级版
提供个性化支持的高级托管服务
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IBM® Sterling B2B Integration 插图

使用高级版，您可以将 B2B 集成外包给合作的指定技术专家，支持复杂的 B2B 需求。为您的客户、供应商、分销商和其他贸易伙伴提供可靠的 B2B SLA，提高客户满意度。

高级版的用例包括标准版的所有用例，而且还可用作托管服务。

高级版的理想用例包括以下组织：

  • IT 或 EDI/API 技能匮乏的组织
  • 希望快速高效地导入新客户和贸易伙伴的组织
  • 与指定的项目主管和 IBM 支持人员合作，快速解决问题
  • 想要一个可以为其贸易伙伴提供 B2B 支持的方案
无障碍连接和云技术简化合作伙伴连接
优势 连接

各种各样的 EDI 标准和协议、数据转换和验证。与任意数量的客户或其他贸易伙伴轻松连接。

 可见性

文档、事务和业务级别的端到端数据洞察。

 合作伙伴管理

快速导入并高效管理合作伙伴和客户。

 灵活性

SaaS 功能支持自我管理型和 IBM 托管的自定义部署。

 弹性

为各种要求严苛的工作负载提供安全可靠、可扩展的解决方案。
功能 除标准版的所有功能外，还包括以下功能。 版本功能和定价对比 EDI/API 专家

B2B 集成主题专家的专职项目主管会定期进行需求和业务审查，并就如何以最佳方式优化 B2B 集成提供建议。他们还推动和管理已调度 B2B 项目的各个方面，包括资源、可交付成果和依赖项、风险缓解和状态报告。

 部署资源和技能

IBM 映射专家管理所有数据集成与转换任务，执行变更管理，并解决遇到的问题。

 持续管理

为事务流程提供主动支持，包括监测并解决任何数据质量问题。主动支持优化全球 EDI/API 运营，排除障碍。

 为客户提供可选支持

IBM 不仅会为您（我们的客户）提供支持，还为您的所有客户和贸易伙伴提供支持。

成功案例

Formica Group 加快 B2B 交易。面向业务用户的实时事务洞察 了解更多信息
采取下一步行动

详细了解 IBM B2B Integration SaaS，及其如何帮助实现 B2B 过渡的简化、自动化和完全数字化。

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