制造流程通常涉及繁复的设计、复杂的 CAD 模型、详细的规格，以及其他需要与分散在全球各地的团队共享的数据密集型文件。但是，基于 TCP 的旧版传输协议（例如 FTP 和 HTTP）速度慢且不安全。

IBM Aspera 可通过提供高速传输、全球可访问性和稳健的安全性来解决这些难题。它可以加速工作流程，增强协作，并促进传输中和静止时的数据保护。​IBM Aspera 提供以最快速度发送文件所需的服务器端和客户端软件。IBM Aspera 以自助管理软件、SaaS 或混合模式提供，其广泛用途使其成为任何大数据处理团队的解决方案。