主页 中间件 Aspera 缩短制造设计周期
了解 IBM Aspera 如何能帮助制造商更快地将性能和质量数据传输给全球利益相关者
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工厂车间的主管和女工正在查看数字平板电脑并讨论工作
快速安全的大型数据传输有助于缩短上市时间

通过实时数据传输，加速有关 3D CAD 模型和其他重要文件的协作

制造流程通常涉及繁复的设计、复杂的 CAD 模型、详细的规格，以及其他需要与分散在全球各地的团队共享的数据密集型文件。但是，基于 TCP 的旧版传输协议（例如 FTP 和 HTTP）速度慢且不安全。

IBM Aspera 可通过提供高速传输、全球可访问性和稳健的安全性来解决这些难题。它可以加速工作流程，增强协作，并促进传输中和静止时的数据保护。​IBM Aspera 提供以最快速度发送文件所需的服务器端和客户端软件。IBM Aspera 以自助管理软件、SaaS 或混合模式提供，其广泛用途使其成为任何大数据处理团队的解决方案。

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试用 IBM Aspera 文件传输计算器

利用我们的计算器，查看任何距离或网络条件下的文件传输时间和速度。

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优势 提高运营效率

通过消除文件大小限制和漫长的传输等待时间，最大限度地提高团队的工作效率。

 降低不必要的成本

消除与旧式传输方法（例如运送物理 DVD 或驱动器）相关的成本。

 更好的分析

支持团队通过加速传输来实现近乎实时的供应链分析。

 最大限度地提高安全性

借助内置的端到端加密、密码保护文件和身份验证集成来保护您的数据。
功能

借助 IBM Aspera，制造商可以加快生产周期、简化供应链运营并增强协作，最终提高生产率并推动创新。

了解 IBM Aspera 如何能实现可靠、高速的传输：

 大数据传输和同步

在全球范围内传输、分发和同步大型文件和数据集。

 自动文件传输工作流程

管理并自动执行数据传输和工作流程。

 一流的安全性

端到端加密和数据完整性验证有助于确保最高程度的安全性。

 混合云工作流程

构建在本地和/或云端运行的高度可扩展的工作流程。
借助 Aspera，Jabil 大幅提高了传输速度…文件不再需要处理，从而为团队节省了宝贵时间，并加快了设计周期。 Dan Eng IT 总监 Jabil 阅读全文
采取后续步骤

借助快速文件传输和流媒体解决方案，IBM Aspera 软件可以跨任意距离移动任意大小的数据。

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