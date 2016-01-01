通过值得信赖的跨距离实时传输大型文件，加快研究速度，改善患者护理
为了加速研究并改善患者护理，您的组织需要快速、安全地交换大量文件，其中很多文件包含敏感的患者信息。然而，传统的文件传送方法（从检查室到医疗室，再到研究设施以及这当中的任何地方）速度慢、效率低，并且存在安全风险，会造成严重后果。
IBM Aspera 是一款数据传输软件套件，用于快速、安全地传输大量数据，无论网络条件如何。IBM Aspera 提供以最快速度发送文件所需的服务器端和客户端软件。
利用我们的计算器，查看任何距离或网络条件下的文件传输时间和速度。
在遵守 HIPPA 法规的同时，通过端到端加密安全地传输数据。
让医疗保健提供方在极短时间内就能获得检测结果。
以最小丢包率接收近乎实时的检测结果，以确保提供商拥有最准确的数据。
IBM Aspera 可加速跨距离共享大型生物医学数据的流程，同时最大限度地提高数据安全性、可靠性并防止数据丢失。
在全球范围内传输、分发和同步大型文件和数据集。
端到端加密和数据完整性验证有助于实现最高程度的安全性。
构建在本地和/或云端运行的高度可扩展的工作流程。
防范中间人攻击、重放攻击和拒绝服务攻击。