可访问一组控制 IBM Aspera 传输平台的 REST 接口。
IBM 命令行客户端支持 Aspera 传输的无外设自动化。
IBM Aspera Transfer SDK 是 REST 接口的一个易于嵌入版本。
通过面向 IBM Aspera 管理员和用户的帮助中心快速入门。
借助 IBM Aspera Connect SDK，将 IBM Aspera 功能嵌入 Web 应用程序。
获取开发者常见问题解答。
访问 IBM 支持门户网站，以提交支持申请并浏览支持指南。
使用 Aspera Mobile SDK 支持 iOS 和 Android 移动设备操作系统。
利用适用于所有开发者的 Aspera SDK，无需额外付费。购买高级开发者订阅即可享用 IBM Aspera 支持团队的服务。
允许第三方开发者使用 Aspera FASPStream SDK 将 Aspera 传输技术整合到其流式传输应用程序中。这样，应用程序就可以在捕获或创建数据时发送字节流数据，或在接收数据时将其转发到可以利用数据流的端点。
可以使用 REST API 和 Python、Java、.NET、C++、C#、Node.js 以及 iOS 和 Android 移动设备操作系统的本机库。
请访问 IBM Aspera API Hub 并打开所需 SDK 的指南。