主页 中间件 Aspera 自动执行高速数据传输
IBM Aspera 可帮助您自动执行几乎任何工作流程，以便在任何地点之间无缝传输数据
估算收益
Aspera 自动执行工作流程 Leadspace 的等距图示
规模化统筹大数据传输

IBM Aspera 自动化解决方案可帮助企业管理和自动执行文件传输和处理。

Aspera Web 应用程序可以帮助您使用 API 和全面的第三方插件库构建数字工作流程统筹。
自动执行大量工作流程 减少工作并降低成本

流畅、可靠地自动执行和扩展视频和大数据工作流程所需的处理。

 以最快速度传输

使用提供高速性能的 API 将 Aspera 集成到其他应用程序和工作流程中。

 使用包含 200 多个插件的库

丰富的插件库包括转码、病毒扫描、广告插入等功能。
产品详细信息
高性能，适用于最大的传输量

Aspera 自动化解决方案涵盖从基本文件转发到全自动工作流程，所有这些都内置 Aspera High-Speed Transfer 技术。

企业可以使用 Aspera Web 应用程序、API 和全面的第三方插件库构建数字工作流程统筹。
Aspera 工作流程自动化功能
处理资产 用户可以在 Aspera Orchestrator 中对提取的资产执行端到端处理。
自动进行质量控制 使用 Aspera Orchestrator，用户可以自动执行质量控制和防病毒扫描。
自动进行传输 用户可以使用 Aspera Orchestrator 在本地部署和云存储之间自动执行传输。
将文件上传到云 用户可以使用 Aspera on Cloud 对文件进行转码并上传到云。
用于工作流程自动化的关键 Aspera 产品 IBM Aspera Enterprise

访问整套 Aspera Enterprise 应用程序，快速传输大型数据集。

 了解更多 IBM Aspera Orchestrator

自动执行基于文件的工作流程，以便在任何地点之间无缝传输数据。

 了解更多 IBM Aspera On Cloud

以最高速度、跨任意距离发送和共享大文件和数据集。

 了解更多
资源 可预测的高速全球内容交付

了解媒体公司的内容分发如何在工作流程中提高效率和可预测性。

 Aspera Orchestrator 产品简介

了解有关 Aspera Orchestrator 基于文件的工作流程自动化和统筹解决方案的更多信息。

 IBM Aspera FASP 安全模型

了解 Aspera FASP 协议如何为所有 IBM Aspera 产品提供内置安全性。

采取后续步骤

让我们共同探讨您的数据自动化需求。
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