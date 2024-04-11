AREMA 配备一个内容管理层，可在不同的存储环境和技术下概括存储。它具备完全集成的分层存储管理功能。AREMA 可管理磁盘、磁带和对象存储以及相关的文件移动，还可使用具有可配置阈值的缓存。它还支持部分还原所有常见的 MXF 文件格式。