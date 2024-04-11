编排内容生命周期、工作流、集成和分发。
IBM Archive and Essence Manager (AREMA) 是处理大量内容存储库的理想选择，可在云端和本地提供集成多种工具和服务的灵活环境。AREMA 是一款成熟的多功能解决方案，可提高基于文件的工作流的敏捷性和速度。
AREMA 可编排大型媒体文件，并通过 150 多个开箱即用的应用程序连接器轻松与云端或本地的多种工具和服务集成。客户可以使用图形化工作流构建器轻松修改或添加新的工作流。工作流还可以包含人机交互的批准元素。管理员可以通过监控（系统管理用户界面）全方位了解工作流的流程。
AREMA 配备一个内容管理层，可在不同的存储环境和技术下概括存储。它具备完全集成的分层存储管理功能。AREMA 可管理磁盘、磁带和对象存储以及相关的文件移动，还可使用具有可配置阈值的缓存。它还支持部分还原所有常见的 MXF 文件格式。
您可以借助 AREMA 自动丰富元数据（例如使用外部或内部开发的 AI 服务的视觉识别或语音转文本任务）。您可以从市场上提供的众多 AI 服务中选择最符合您需求的一款。AI 流程可以无缝集成到端到端媒体工作流中。
AREMA 提供的媒体资产管理系统并太复杂，使用起来简单直观。用户可以搜索、查找和预览视频内容。用户还可以查看、添加或编辑元数据，并制作视频内容。
您可以借助 AREMA 从磁带、磁盘或云端等不同存储类型以及 TSM、DIVA、Sony ODA、SGL FlashNet 等专有格式迁移元数据和数据。通过结合工作流、规则和自定义脚本，可实现迁移的自动化。可以集成迁移或后续工作流所需的第三方工具。
您可以借助 AREMA 跨本地和云平台无缝编排端到端工作流。它完全支持 DevOps 和持续交付。它可以部署在经典服务器基础架构上，如 Kubernetes 或 OpenShift 中的 Docker，也可以部署在 AWS 或 IBM® Cloud 等超大规模服务器中。
客户可以编排从摄取到制作、分发和归档的媒体文件工作流程，从而实现视频、音频和文本分析的认知功能。
AREMA 支持各种汽车格式，从通过车载摄像头和控制器局域网记录的 DAT 文件提取视频和元数据。
结合视频和分析解决方案，对数据进行筛查以发现潜在威胁，并将数据整合为统一格式。可以通过面部识别等认知方法来丰富数据。
IBM® Archive and Essence Manager (AREMA) 可对任何基于文件的广播制作工作流程进行编排。它拥有超过 140 个可立即部署的不同智能体，并且可以快速修改或创建新的工作流程。每个智能体与工作流程引擎交互并执行一项特定功能，例如文件传输中的实际功能或控制第三方系统的适配器。
借助 AREMA，您可以从小规模开始，然后进行企业范围内的安装，同时保持对流程的持续可视化和洞察分析。在线和近线存储的组合在快速访问和成本效益之间提供出色的平衡。AREMA 提高内容交换的速度和质量，同时保持质量。这样，靠线下人工搬运的网络成为历史。
AREMA 将所有客户端元素嵌入一个门户框架。该框架还可用于嵌入其他监控相关 web 页面，例如 IT 监控系统。门户支持人工任务工作流，提供任务列表和任务操作。AREMA 还通过 AREMA 中间件集中管理所有服务（代理），协助资源管理。规模扩展到每天数千份文件时，通过消息松散耦合的服务无法确保高效运行。
AREMA 通过启用服务层来降低基础架构和运营成本，该服务层为企业中的所有媒体管理应用程序提供传输、分析、转码、存储和归档等基本服务。AREMA 还使用本质级别的工作流和业务规则、广泛的监控工具和基于门户的用户界面，加强流程和交易的透明度与控制性。
AREMA 针对存储的视频或图片提供自动图形对象识别、后续自动标记、标签存储和标签搜索功能，增强无人图形对象的识别和分析。图形识别工作采用 IBM Watson Visual Recognition 完成。
AREMA 支持开放式 Linear Tape File System (LTFS) 以及 IBM® Tivoli Storage Manager™ 和 Oracle® FrontPorch DivArchive，以便在自动磁带库中进行归档。它还提供特定功能，例如 Avid Interplay™ 产品的项目归档或导入自动化。AREMA 还支持在云上进行安全存储和归档，从而使授权用户能够随时随地在所有设备（包括移动设备）上访问内容。