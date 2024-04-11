加快企业利益相关者所需解决方案的设计和交付。共享白板上的简单设计会议以及全球实时协作的能力，使 IBM Architecture Room Live 成为您企业的强大产品。Architecture Room Live 就像白板一样简单，但它不仅仅是绘图：您的所有设计都基于建模主干，确保所有架构领域的一致性和完整性。利益相关者只需一个 URL 即可核实和验证交付给客户的解决方案的完整性。
与您的团队实时合作，无论他们身在何处，确保每个人都参与其中。
在不同的白板上轻松组织您的设计，随着设计的扩展将它们链接起来。
创建一致的架构，无需复杂的形式建模，同时保持强大的设计集成。
通过 Web 浏览器即可轻松访问，无需用户安装。直观的界面可轻松组织和开发您的设计。
在虚拟设计室环境中与地理位置分散的团队就设计进行实时协作。实时共享和审核设计输入，快速融合为最终设计。
简化的建模环境允许设计人员在同一画布上混合类图和顺序图，同时仍然使用真正的建模主干。
用于绘制设计并按层次结构组织白板的标准画布。用户可以控制哪些白板应该公开，哪些白板应该保持私密。
通过 Web 浏览器即可轻松访问，无需用户安装。直观的界面可轻松组织和开发您的设计。
创建自定义形状以捕获特定领域的元素，并将它们组织到相关的调色板组中，以便团队可以创建可重复使用的形状，并保持组织设计的一致性。
邀请团队成员加入演示，当您在多个白板上向全球团队展示您的设计和想法时，他们能够跟随导航操作。利益相关者和演示者可以实时协作、共享快速反馈并协作更改设计。
通过快速导入 Design Room ONE 元素来创建 Architecture Room Live 元素，以利用实时协作功能进一步改进设计。
IBM® Engineering Systems Design Rhapsody® (Rational Rhapsody) 及其产品系列为建模和系统设计活动提供行之有效的解决方案，帮助企业管理许多组织在产品和系统开发中都会遇到的复杂性问题。Rhapsody 是 IBM Engineering 产品组合的一部分，为支持 UML、SysML、UAF 和 AUTOSAR 的系统工程师提供协作设计开发和测试环境。该解决方案还允许控制国防部架构框架（DoDAF、MODAF 和 UPDM），帮助加快 DO-178、DO-178B/C 和 ISO 26262 等行业标准的推出。