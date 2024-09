IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Design Manager 集成了其他 IBM ELM 产品,例如 IBM Engineering Demand Management DOORS Family 和 Workflow Management。借助 Rhapsody for DoDAF、MODAF 和 UPDM 附加软件,您能够创建符合美国国防部体系结构框架 (DoDAF)、英国国防部体系结构框架 (MoDAF) 和 DoDAF/MoDAF 统一配置文件 (Unified Profile for DoDAF/MODAF) 的工件。Rhapsody - Tools and Utilities Add On 软件提供可定制的文档实用程序。