IBM Engineering Lifecycle Management 软件可帮助团队协作管理跨不同环境开发一致设计时所面临的复杂性。您可以使用 IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Design Manager 与您的扩展团队共享和审查设计。借助先进的模型浏览器，工程师团队可以快速排序、组织和编辑他们的模型。提供图形模型比较和模型元素合并等功能，团队能够并行工作。