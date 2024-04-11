IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Architect for Systems Engineers 提供用于分析项目需求的集成式系统工程环境。它使用系统建模语言 (SysML) 和统一建模语言 (UML) 来实现快速需求分析和基于模型的可视化设计。IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Architect for Systems Engineers 可帮助系统工程团队在更短的时间内设计复杂的功能。
借助 SysML 和 UML，您可以将复杂的需求可视化，并保持设计的一致性。
需求可追溯性将需求与设计元素和测试用例联系起来，以帮助确保覆盖范围并评估变更的影响。
团队协作功能有助于管理在不同环境中开发一致设计的复杂性。
Rhapsody – Architect for System Engineers 支持使用 SysML 和 UML 来分析需求、使用参数约束评估器执行权衡研究并设计结构和行为方面。您可以实现复杂需求可视化并保持设计一致性。它包括 SysML 参数图的参数约束求解器，有助于权衡研究分析和架构权衡，并提供静态模型检查分析，以提高模型一致性。
您可以将需求与设计元素和测试用例联系起来，以帮助确保覆盖范围并评估变更的影响。该解决方案支持设计的完整需求可追溯性。当需求发生变化时，您可以查看变化对设计的影响。
IBM Engineering Lifecycle Management 软件可帮助团队协作管理跨不同环境开发一致设计时所面临的复杂性。您可以使用 IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Design Manager 与您的扩展团队共享和审查设计。借助先进的模型浏览器，工程师团队可以快速排序、组织和编辑他们的模型。提供图形模型比较和模型元素合并等功能，团队能够并行工作。
您可以使用行业标准 SysML 和 UML 或领域特定语言 (DSL)（例如 AUTOSAR、MARTE 或 DDS）以图形方式捕获设计。使用 UML 配置文件创建您自己的独特图表及图表元素，根据自身需求定制开发环境。
IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Design Manager 集成了其他 IBM ELM 产品，例如 IBM Engineering Demand Management DOORS Family 和 Workflow Management。借助 Rhapsody for DoDAF、MODAF 和 UPDM 附加软件，您能够创建符合美国国防部体系结构框架 (DoDAF)、英国国防部体系结构框架 (MoDAF) 和 DoDAF/MoDAF 统一配置文件 (Unified Profile for DoDAF/MODAF) 的工件。Rhapsody - Tools and Utilities Add On 软件提供可定制的文档实用程序。
低成本的系统工程环境，赋能企业分析并详细说明需求，进行体系结构权衡和文档设计。
除了 Architect for Systems Engineers 的所有功能，还支持原型设计、模拟和设计执行，以便尽早验证。
低成本的集成软件工程环境，可以使用 UML 或 AUTOSAR 图形化构建 C++、C 或 Java™ 应用程序。
实时敏捷的嵌入式工程环境，可生成支持 C++、C、Java 和 Ada（包括 MISRA-C 和 MISRA-C++）的完整应用程序。