Systems Design Rhapsody – Architect for Software 提供生命周期支持和附加软件,支持与其他 IBM ELM 产品集成来进行完整的产品生命周期开发。例如,IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Tools and Utilities Add On 软件提供可定制的、基于模板的文档。IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing 可跨用户部署的 IBM Jazz™ 和第三方工具自动生成文档样式的报告。