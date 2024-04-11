为嵌入式软件提供 IDE，帮助用户快速从设计转向实施
Systems Design Rhapsody - Architect for Software 是一种用于嵌入式软件设计的模型驱动开发环境，有助于提高生产力、重用性以及软件可视化的一致性。它支持 UML、SysML、AUTOSAR 和 UPDM 等行业标准，用户能够直观地捕获应用程序，自动执行手动编码任务并传达设计理念。可视化编程环境集成了设计和开发功能，有利于团队协作，能够更快获得更好的结果。用户可以提高开发效率，通过资产重用降低成本，并实现更高水平的设计一致性。
可视化编程集成了设计和开发功能，有利于团队协作，能够更快获得更好的结果。
嵌入式软件工程旨在提供实时自动化，以缩短从开发到实施的周期。
协作是关键。使用基于模型的差异和合并功能，包括与 IBM Engineering Workflow Management 的集成。
使用可视化软件开发功能，将能够利用 UML 图或传统代码编辑器生成代码来开发嵌入式软件。可以将现有代码导入建模环境，以便进一步开发。IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Architect for Software 可帮助自动维护架构、设计、代码和文档的一致性。
您可以通过近乎实时的自动化、嵌入式软件工程，从设计推进到实施。Systems Design Rhapsody – Architect for Software 可生成 C、C++、Java 和 C# 代码框架，用于策划您设计的结构和体系架构。利用代码框架，您可以为模型或代码添加详细编码。IBM ELM 应用程序将同步更改以获得一致的数据。MARTE 配置文件可帮助您对近乎实时的性能进行建模并分析设计瓶颈。
使用基于模型的差异（AUTOSAR 和 DDS）和合并功能（包括与 IBM Engineering Workflow Management 的集成）与团队成员进行协作。使用 Design Manager 共享和审核设计，并使用 OSLC 跟踪生命周期工件。该软件与 Workflow Management 和其他基于 Eclipse 平台的 IDE 相集成。在 IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Architect for Software 中开发的模型可以导入到 Rhapsody Developer 版本中以进行设计测试。
该软件提供从设计到要求的可追溯性，以符合 DO-178B、ISO-26262 或 IEC 61508 等标准。可以将需求信息插入到代码中，帮助在最终实施中实现可追溯性。它为 SysML 参数图提供参数约束求解器，有利于在研究分析和架构取舍之间保持平衡。它还提供静态模型检查分析，以提高模型的一致性和完整性。
Systems Design Rhapsody – Architect for Software 提供生命周期支持和附加软件，支持与其他 IBM ELM 产品集成来进行完整的产品生命周期开发。例如，IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Tools and Utilities Add On 软件提供可定制的、基于模板的文档。IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing 可跨用户部署的 IBM Jazz™ 和第三方工具自动生成文档样式的报告。
低成本的系统工程环境，支持分析和详细说明需求，并进行架构取舍和文档设计。
除了 Architect for Systems Engineers 的所有功能，还支持原型设计、模拟和设计执行，以便尽早验证。
低成本的集成软件工程环境，可以使用 UML 或 AUTOSAR 以图形化方式设计 C++、C 或 Java™ 应用程序。
实时敏捷的嵌入式工程环境，可生成支持 C++、C、Java 和 Ada（包括 MISRA-C 和 MISRA-C++）的完整应用程序。