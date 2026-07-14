API 可促进软件应用程序与系统的集成，支持无缝交换数据，因而在推动转型方面发挥着关键角色。 这导致 API 的使用量激增；最近的一份调查显示，组织平均使用的 API 数量为 15,564 个，且在过去 12 个月中增长率为 201%。

然而，随着 API 的使用越来越普遍，出现安全相关问题的机率也越来越大，尤其是 API 管理或保护不当时。 这包括恶意攻击者利用 API 漏洞（这是针对 Web 应用程序而言威力最大的攻击媒介）发起的攻击。 虽然 API 网关和 Web 应用程序防火墙提供了一定程度地安全保护，但许多行业和公司开始要求为其 API 量身定制额外的安全功能，以求击败未来的威胁攻击者。

IBM 是 API 管理和应用程序网关领域的领导者，Akamai Security 是 API 安全领域的领导者，这两家公司正在合作提供高级 API 安全功能。 这个联合解决方案可以让您的安全信心达到一个新水平。