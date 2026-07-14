Akamai Advanced API Security for IBM

使用 AI 支持的高级功能，提高整个企业的 API 安全性
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一个人坐在他的办公桌前

IBM 与 Akamai Security 合作提供高级 API 保护

API 可促进软件应用程序与系统的集成，支持无缝交换数据，因而在推动转型方面发挥着关键角色。 这导致 API 的使用量激增；最近的一份调查显示，组织平均使用的 API 数量为 15,564 个，且在过去 12 个月中增长率为 201%。

然而，随着 API 的使用越来越普遍，出现安全相关问题的机率也越来越大，尤其是 API 管理或保护不当时。 这包括恶意攻击者利用 API 漏洞（这是针对 Web 应用程序而言威力最大的攻击媒介）发起的攻击。 虽然 API 网关和 Web 应用程序防火墙提供了一定程度地安全保护，但许多行业和公司开始要求为其 API 量身定制额外的安全功能，以求击败未来的威胁攻击者。

IBM 是 API 管理和应用程序网关领域的领导者，Akamai Security 是 API 安全领域的领导者，这两家公司正在合作提供高级 API 安全功能。 这个联合解决方案可以让您的安全信心达到一个新水平。

优势

更快找出 API 安全问题

以智能方式找出潜在漏洞并对其划分优先级。 以手动、半自动或全自动方式修复漏洞。
发现非托管项

尽早发现漏洞和问题并根据影响对其划分优先级，从而减少修复成本。
确保合规性

持续监控是否符合法规要求、行业标准和内部政策。
消除“噪声”，排除干扰

利用自动 AI 和机器学习检测功能进行实时流量分析，并使用自动修复功能来实时阻止攻击。

功能

发现您资产中的所有 API

利用数据分类和上下文感知分析功能来创建全面而准确的 API 库存，确保所有这些 API 均受管理和保护。

 分析和评估 API

找出错误配置和漏洞，并遵循采用建议修复步骤的 API 安全最佳实践。

 实时检测 API 流量异常

监控数据篡改和泄漏、政策违规、可疑行为和 API 攻击。 采用部分自动修复或全自动修复，实时阻止攻击和误用。

 作为本地软件或 SaaS 提供

在本地或任何云上部署，获得最大程度的灵活性和可选性。

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