API 可促进软件应用程序与系统的集成，支持无缝交换数据，因而在推动转型方面发挥着关键角色。 这导致 API 的使用量激增；最近的一份调查显示，组织平均使用的 API 数量为 15,564 个，且在过去 12 个月中增长率为 201%。
然而，随着 API 的使用越来越普遍，出现安全相关问题的机率也越来越大，尤其是 API 管理或保护不当时。 这包括恶意攻击者利用 API 漏洞（这是针对 Web 应用程序而言威力最大的攻击媒介）发起的攻击。 虽然 API 网关和 Web 应用程序防火墙提供了一定程度地安全保护，但许多行业和公司开始要求为其 API 量身定制额外的安全功能，以求击败未来的威胁攻击者。
IBM 是 API 管理和应用程序网关领域的领导者，Akamai Security 是 API 安全领域的领导者，这两家公司正在合作提供高级 API 安全功能。 这个联合解决方案可以让您的安全信心达到一个新水平。
以智能方式找出潜在漏洞并对其划分优先级。 以手动、半自动或全自动方式修复漏洞。
尽早发现漏洞和问题并根据影响对其划分优先级，从而减少修复成本。
持续监控是否符合法规要求、行业标准和内部政策。
利用自动 AI 和机器学习检测功能进行实时流量分析，并使用自动修复功能来实时阻止攻击。
利用数据分类和上下文感知分析功能来创建全面而准确的 API 库存，确保所有这些 API 均受管理和保护。
找出错误配置和漏洞，并遵循采用建议修复步骤的 API 安全最佳实践。
监控数据篡改和泄漏、政策违规、可疑行为和 API 攻击。 采用部分自动修复或全自动修复，实时阻止攻击和误用。
在本地或任何云上部署，获得最大程度的灵活性和可选性。