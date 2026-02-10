IBM AI Optimizer for Z 可在 IBM® Z 上实现高性能、策略驱动型 AI 推理，旨在满足企业级生成式 AI 的需求。它由 IBM® Spyre 加速器提供支持，为运行全球任务关键型工作量的平台引入低延迟、高吞吐量且高度安全的模型执行能力。

随着生成式 AI 重塑商业战略，依靠 IBM Z 运行的组织面临着一项明确的任务：高效、安全地扩展 AI，同时避免基础设施成本失控。AI Optimizer for Z 2.1 通过优化数据和交易基于 Z 实时进行的推理来解决这一问题，从而缩短实现价值的时间，同时消除阻碍 AI 应用的低效环节。

AI Optimizer for Z 设有两个版本：进阶版和基础版。

AI Optimizer for Z 2.1 基础版能够无缝自动化安装 IBM® watsonx Assistant for Z 3.1 和 IBM® Software Hub 5.2，从而扩展自动化能力。