提供增强的 VSAM 备份、恢复和迁移功能，以及用于构建替代索引的众多选项。这是一种一步式程序，可快速高效地将选定的 VSAM 数据集备份到单个非 VSAM 数据集，并在未来将这些数据集恢复到 VSAM。