Salesforce 实施可能需要大量投资，而组织也需尽快看到投资回报。然而，实施 Salesforce 可能是一项艰巨且耗时的工作。构建满足您特殊需求和业务模式的解决方案通常需进行定制开发，而其中存在巨大的成本和风险。

IBM Accelerators for Salesforce 提供了一个预构建组件库，可用于通过单击而不是编写代码来快速实现 Salesforce 中的数十个常见用例。拖放和配置公告、新闻、想法交流和学习路径等功能的组件，以创建一种引人入胜的个性化体验，摆脱典型的 Salesforce 外观和感觉。

这些加速器是利用我们通过数千次成功的 Salesforce 服务合作获得的专业知识开发的。现在，这些相同的产品可以在您的项目中购买和使用。