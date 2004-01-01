巴西通用数据保护法律 (LGPD)
根据 LGPD，您有权接收对现行处理的确认，并能够请求接收有关控制方与其共享个人数据的私有和公共实体的信息。 您可以在请求访问权时请求这些权利。 您还有权要求将自己的个人信息转移到其他服务或产品供应商以在数据受到非法处理时拒绝这种处理，并有权要求匿名化、阻止和删除不必要的过多数据或非法处理的数据。 如果需要同意才能处理您的个人信息，您有权随时撤销此类同意。 这不会影响在撤销前在您同意的情况下进行的处理操作的合法性。
魁北克隐私法
在 IBM，每个处理个人信息的系统或活动都分配了一个所有者。 该所有者负责记录和报告在个人信息的整个生命周期（收集、保留和处置）中如何处理个人信息。 所有系统和活动的数据权限请求和隐私相关问题都通过 IBM 首席隐私办公室帮助台进行管理。 在适用情况下，IBM任命数据保护官以确保 IBM 处理个人信息合规性其管辖范围内的数据保护规则。
中国个人信息保护法 (PIPL)
根据 PIPL，您有权限制或反对处理您的个人信息，并有权不受完全自动化处理。 如果需要同意才能处理您的个人信息，您有权随时撤销此类同意。
这不会影响在撤销前在您同意的情况下进行的处理操作的合法性。
个人数据保护法
您的个人数据将由 IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A.（以下简称“IBM de Colombia”）或代表 IBM de Colombia 收集和处理，该公司 NIT 编号为 860.002.120 – 5，主要办公地址为波哥大首都区 Carrera 53 No. 100-25，电话号码为 3901000。
根据《哥伦比亚个人数据保护法》，您有权要求提供授权证明，了解个人数据的使用方式，并就违反适用法律的行为向哥伦比亚工商监管局提出投诉。
数据保护法 (DPA)
根据肯尼亚 DPA，您有权限制或反对处理您的个人信息，并有权不受完全自动处理的决定的约束。 选择此页面页眉中的联系我们 提交数据权限请求以选择退出这些处理类型，或行使 IBM 隐私声明中列出的任何其他可用权限。
不包含识别信息的数据无法以合理的方式用于推断关于已识别身份或可识别身份的消费者或与他们关联的设备的信息，或者以其他方式与此类消费者或与之关联的设备建立联系。 IBM 承诺维护和使用任何不包含识别信息的数据，不会尝试重新识别已消除识别信息的数据。
韩国个人信息保护法 (PIPA)
根据韩国 PIPA，您有权获得与外包或提供给第三方的个人信息处理相关的信息，包括第三方的名称以及第三方执行的具体任务的详细信息。 您有权了解是否会公开披露您的某些类型的个人信息，以及如何限制某些类型的个人信息处理的披露。 选择联系我们，行使您可以使用的任何权利。
IBM 拥有不包含识别信息的数据。 不包含识别信息的数据无法以合理的方式用于推断关于已识别或可识别的消费者或与他们相关联的设备的信息，或者以其他方式与之相关联的信息或设备信息。 IBM 承诺维护和使用任何不包含识别信息的数据，不会尝试重新识别已消除识别信息的数据。
如果需要同意才能处理您的个人信息，您有权随时撤销此类同意。 这不会影响在撤销前在您同意的情况下进行的处理操作的合法性。
要提出与您的个人信息处理相关的所有查询或投诉，或要行使您可以使用的任何权利，请选择本页页眉处的联系我们。 IBM 隐私办公室和负责任技术支持团队将酌情处理查询或投诉。
2013 年个人信息保护法 (POPIA)
2000 年第 2 号信息获取法（PAIA）
如果您的个人信息的处理受 POPIA 和 PAIA 约束，并且此类处理基于合法利益，您有权根据自己的具体情况反对此类处理。 有关您的权利以及如何行使这些权利的更多详细信息，请参阅IBM 的 PAIA 和 POPIA 手册。
您也可能有权向信息监管机构投诉。 可在此处找到信息监管机构（南非）的联系人详细信息。
个人数据保护法 (PDPA)
您的个人信息可能会通过使用第三方或从公开可用的来源收集。 可通过选择本页面页头部分中的联系我们，获取用于收集个人信息的第三方或公开可用来源的列表。
阿布扎比全球市场数据保护条例 (ADGM DPR) 2021
根据 ADGM DPR，您权限向数据保护专员提出投诉。 可以找到数据保护专员的联络方式这里。
加州消费者隐私法 (CCPA)
加州隐私权法案 (CPRA)：
要了解您在 CCPA 下可能拥有的其他权利，请参阅加州补充隐私声明。
科罗拉多州隐私法 (CPA)
根据 CPA 的规定，在处理您的个人信息时，您拥有特定权利。
请求访问我们拥有的关于您的个人信息，或对其进行更新。 根据适用的法律，您可能对自己的个人信息拥有其他权利。
请求以易用的格式获取您的个人信息并将其传输给另一方（也称为"数据便携性权利"）。
请求删除我们保留的有关您的个人信息。
选择退出特殊个人信息处理类型，例如有针对性的广告和销售您的个人信息。
我们不会“出售”个人数据，“出售”一词具有本法律中通常理解的含义。 销售定义为包括将个人数据披露给第三方以获取金钱或有价值的对价。 选择第三方，如广告技术合作伙伴、数据分析提供商和社交网络，可能会收集或接收信息，以便 IBM 为您提供有针对性的广告。 这些第三方可能会因出于自己的目的使用这些数据而获益，例如改善自己的服务，根据本法律的扩展定义，这些服务可能符合销售条件。
选择本页面页眉中的 联系我们，提交数据权利请求以选择拒绝这些处理类型，或行使 IBM 隐私声明中规定的任何其他可用权利。
如果您的个人信息处理受到此法律的约束，并且您的消费者请求被拒绝，您有权对此决定提出上诉。 您可以通过直接回复您要上诉的电子邮件或在此提交投诉，行使对您的请求决定提出上诉的权利。
康涅狄格州数据隐私法 (CTDPA)
根据 CTDPA 的规定，在处理您的个人信息时，您拥有特定权利。
请求访问我们拥有的关于您的个人信息，或对其进行更新。 根据适用的法律，您可能对自己的个人信息拥有其他权利。
请求以易用的格式获取您的个人信息并将其传输给另一方（也称为"数据便携性权利"）。
请求删除我们保留的有关您的个人信息。
选择退出特殊个人信息处理类型，例如有针对性的广告和销售您的个人信息。
我们不会“出售”个人数据，“出售”一词具有本法律中通常理解的含义。 销售定义为包括将个人数据披露给第三方以获取金钱或有价值的对价。 选择第三方，如广告技术合作伙伴、数据分析提供商和社交网络，可能会收集或接收信息，以便 IBM 为您提供有针对性的广告。 这些第三方可能会因出于自己的目的使用这些数据而获益，例如改善自己的服务，根据本法律的扩展定义，这些服务可能符合销售条件。
选择本页面页眉中的 联系我们，提交数据权利请求以选择拒绝这些处理类型，或行使 IBM 隐私声明中规定的任何其他可用权利。
如果您的个人信息处理受到此法律的约束，并且您的消费者请求被拒绝，您有权对此决定提出上诉。 您可以通过直接回复您要上诉的电子邮件或在此提交投诉，行使对您的请求决定提出上诉的权利。
特拉华州个人数据隐私法 (DPDA)
根据 DPDA 的规定，在处理您的个人信息时，您拥有特定权利。
请求访问我们拥有的关于您的个人信息，或对其进行更新。 根据适用的法律，您可能对自己的个人信息拥有其他权利。
请求以易用的格式获取您的个人信息并将其传输给另一方（也称为"数据便携性权利"）。
请求删除我们保留的有关您的个人信息。
选择退出特殊个人信息处理类型，例如有针对性的广告和销售您的个人信息。
我们不会“出售”个人数据，“出售”一词具有本法律中通常理解的含义。 销售定义为包括将个人数据披露给第三方以获取金钱或有价值的对价。 选择第三方，如广告技术合作伙伴、数据分析提供商和社交网络，可能会收集或接收信息，以便 IBM 为您提供有针对性的广告。 这些第三方可能会因出于自己的目的使用这些数据而获益，例如改善自己的服务，根据本法律的扩展定义，这些服务可能符合销售条件。
选择本页面页眉中的 联系我们，提交数据权利请求以选择拒绝这些处理类型，或行使 IBM 隐私声明中规定的任何其他可用权利。
如果您的个人信息处理受到此法律的约束，并且您的消费者请求被拒绝，您有权对此决定提出上诉。 您可以通过直接回复您要上诉的电子邮件或在此提交投诉，行使对您的请求决定提出上诉的权利。
生物识别信息隐私法 (BIPA)。
如果 IBM 处理生物识别信息，则会按照伊利诺伊州 BIPA 的要求保留这些信息。可应要求提供详细信息。 选择本页页头部分中的联系我们以请求更多信息。
佛罗里达州数字权利法案 (FDBR)
根据 FDBR 的规定，在处理您的个人信息时，您拥有特定权利。
请求访问我们拥有的关于您的个人信息，或对其进行更新。 根据适用的法律，您可能对自己的个人信息拥有其他权利。
请求以易用的格式获取您的个人信息并将其传输给另一方（也称为"数据便携性权利"）。
请求删除我们保留的有关您的个人信息。
选择退出特殊个人信息处理类型，例如有针对性的广告和销售您的个人信息。
我们不会“出售”个人数据，“出售”一词具有本法律中通常理解的含义。 销售定义为包括将个人数据披露给第三方以获取金钱或有价值的对价。 选择第三方，如广告技术合作伙伴、数据分析提供商和社交网络，可能会收集或接收信息，以便 IBM 为您提供有针对性的广告。 这些第三方可能会因出于自己的目的使用这些数据而获益，例如改善自己的服务，根据本法律的扩展定义，这些服务可能符合销售条件。
选择本页面页眉中的 联系我们，提交数据权利请求以选择拒绝这些处理类型，或行使 IBM 隐私声明中规定的任何其他可用权利。
如果您的个人信息处理受到此法律的约束，并且您的消费者请求被拒绝，您有权对此决定提出上诉。 您可以通过直接回复您要上诉的电子邮件或在此提交投诉，行使对您的请求决定提出上诉的权利。
印第安纳州消费者数据保护法 (CDPA)
根据 CDPA 的规定，在处理您的个人信息时，您拥有特定权利。
请求访问我们拥有的关于您的个人信息，或对其进行更新。 根据适用的法律，您可能对自己的个人信息拥有其他权利。
请求以易用的格式获取您的个人信息并将其传输给另一方（也称为"数据便携性权利"）。
请求删除我们保留的有关您的个人信息。
选择退出特殊个人信息处理类型，例如有针对性的广告和销售您的个人信息。
我们不会“出售”个人数据，“出售”一词具有本法律中通常理解的含义。 销售定义为包括将个人数据披露给第三方以获取金钱或有价值的对价。 选择第三方，如广告技术合作伙伴、数据分析提供商和社交网络，可能会收集或接收信息，以便 IBM 为您提供有针对性的广告。 这些第三方可能会因出于自己的目的使用这些数据而获益，例如改善自己的服务，根据本法律的扩展定义，这些服务可能符合销售条件。
选择本页面页眉中的 联系我们，提交数据权利请求以选择拒绝这些处理类型，或行使 IBM 隐私声明中规定的任何其他可用权利。
如果您的个人信息处理受到此法律的约束，并且您的消费者请求被拒绝，您有权对此决定提出上诉。 您可以通过直接回复您要上诉的电子邮件或在此提交投诉，行使对您的请求决定提出上诉的权利。
爱荷华州消费者数据保护法 (ICDPA)
根据 ICDPA 的规定，在处理您的个人信息时，您拥有特定权利。
选择本页面页眉中的 联系我们，提交数据权利请求以选择拒绝这些处理类型，或行使 IBM 隐私声明中规定的任何其他可用权利。
如果您的个人信息处理受到此法律的约束，并且您的消费者请求被拒绝，您有权对此决定提出上诉。 您可以通过直接回复您要上诉的电子邮件或在此提交投诉，行使对您的请求决定提出上诉的权利。
蒙大拿州消费者数据隐私法 (MCDPA)
根据 MCDPA 的规定，在处理您的个人信息时，您拥有特定权利。
请求访问我们拥有的关于您的个人信息，或对其进行更新。 根据适用的法律，您可能对自己的个人信息拥有其他权利。
请求以易用的格式获取您的个人信息并将其传输给另一方（也称为"数据便携性权利"）。
请求删除我们保留的有关您的个人信息。
选择退出特殊个人信息处理类型，例如有针对性的广告和销售您的个人信息。
我们不会“出售”个人数据，“出售”一词具有本法律中通常理解的含义。 销售定义为包括将个人数据披露给第三方以获取金钱或有价值的对价。 选择第三方，如广告技术合作伙伴、数据分析提供商和社交网络，可能会收集或接收信息，以便 IBM 为您提供有针对性的广告。 这些第三方可能会因出于自己的目的使用这些数据而获益，例如改善自己的服务，根据本法律的扩展定义，这些服务可能符合销售条件。
选择本页面页眉中的 联系我们，提交数据权利请求以选择拒绝这些处理类型，或行使 IBM 隐私声明中规定的任何其他可用权利。
如果您的个人信息处理受到此法律的约束，并且您的消费者请求被拒绝，您有权对此决定提出上诉。 您可以通过直接回复您要上诉的电子邮件或在此提交投诉，行使对您的请求决定提出上诉的权利。
俄勒冈州消费者隐私法 (OCPA)
根据 OCPA 的规定，在处理您的个人信息时，您拥有特定权利。
请求访问我们拥有的关于您的个人信息，或对其进行更新。 根据适用的法律，您可能对自己的个人信息拥有其他权利。
请求以易用的格式获取您的个人信息并将其传输给另一方（也称为"数据便携性权利"）。
请求删除我们保留的有关您的个人信息。
选择退出特殊个人信息处理类型，例如有针对性的广告和销售您的个人信息。
我们不会“出售”个人数据，“出售”一词具有本法律中通常理解的含义。 销售定义为包括将个人数据披露给第三方以获取金钱或有价值的对价。 选择第三方，如广告技术合作伙伴、数据分析提供商和社交网络，可能会收集或接收信息，以便 IBM 为您提供有针对性的广告。 这些第三方可能会因出于自己的目的使用这些数据而获益，例如改善自己的服务，根据本法律的扩展定义，这些服务可能符合销售条件。
选择本页面页眉中的 联系我们，提交数据权利请求以选择拒绝这些处理类型，或行使 IBM 隐私声明中规定的任何其他可用权利。
如果您的个人信息处理受到此法律的约束，并且您的消费者请求被拒绝，您有权对此决定提出上诉。 您可以通过直接回复您要上诉的电子邮件或在此提交投诉，行使对您的请求决定提出上诉的权利。
犹他州消费者隐私法 (UTCPA)
根据 UTCPA 的规定，在处理您的个人信息时，您拥有特定权利。
选择本页面页眉中的 联系我们，提交数据权利请求以选择拒绝这些处理类型，或行使 IBM 隐私声明中规定的任何其他可用权利。
如果您的个人信息处理受到此法律的约束，并且您的消费者请求被拒绝，您有权对此决定提出上诉。 您可以通过直接回复您要上诉的电子邮件或在此提交投诉，行使对您的请求决定提出上诉的权利。
田纳西州信息保护法 (TIPA)
根据 TIPA 的规定，在处理您的个人信息时，您拥有特定权利。
选择本页面页眉中的 联系我们，提交数据权利请求以选择拒绝这些处理类型，或行使 IBM 隐私声明中规定的任何其他可用权利。
如果您的个人信息处理受到此法律的约束，并且您的消费者请求被拒绝，您有权对此决定提出上诉。 您可以通过直接回复您要上诉的电子邮件或在此提交投诉，行使对您的请求决定提出上诉的权利。
德克萨斯州数据隐私和安全法案 (TDPSA)
根据 TDPSA 的规定，在处理您的个人信息时，您拥有特定权利。
请求访问我们拥有的关于您的个人信息，或对其进行更新。 根据适用的法律，您可能对自己的个人信息拥有其他权利。
请求以易用的格式获取您的个人信息并将其传输给另一方（也称为"数据便携性权利"）。
请求删除我们保留的有关您的个人信息。
选择退出特殊个人信息处理类型，例如有针对性的广告和销售您的个人信息。
我们不会“出售”个人数据，“出售”一词具有本法律中通常理解的含义。 销售定义为包括将个人数据披露给第三方以获取金钱或有价值的对价。 选择第三方，如广告技术合作伙伴、数据分析提供商和社交网络，可能会收集或接收信息，以便 IBM 为您提供有针对性的广告。 这些第三方可能会因出于自己的目的使用这些数据而获益，例如改善自己的服务，根据本法律的扩展定义，这些服务可能符合销售条件。
选择本页面页眉中的 联系我们，提交数据权利请求以选择拒绝这些处理类型，或行使 IBM 隐私声明中规定的任何其他可用权利。
如果您的个人信息处理受到此法律的约束，并且您的消费者请求被拒绝，您有权对此决定提出上诉。 您可以通过直接回复您要上诉的电子邮件或在此提交投诉，行使对您的请求决定提出上诉的权利。
弗吉尼亚消费者数据保护法 (VCDPA)
根据 VCDPA 的规定，在处理您的个人信息时，您拥有特定权利。
选择本页面页眉中的 联系我们，提交数据权利请求以选择拒绝这些处理类型，或行使 IBM 隐私声明中规定的任何其他可用权利。
如果您的个人信息处理受到此法律的约束，并且您的消费者请求被拒绝，您有权对此决定提出上诉。 您可以通过直接回复您要上诉的电子邮件或在此提交投诉，行使对您的请求决定提出上诉的权利。
个人数据保护法 (PDPD)
您可能有权限制自己的个人信息，或不同意处理您的个人信息。 如果您对 IBM 处理您个人信息的方式感到不满意，可通过选择联系我们，向 IBM 投诉。 如果需要同意才能处理您的个人信息，您有权随时撤销此类同意。 这不会影响在撤销前在您同意的情况下进行的处理操作的合法性。