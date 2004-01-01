德克萨斯州数据隐私和安全法案 (TDPSA)

根据 TDPSA 的规定，在处理您的个人信息时，您拥有特定权利。

请求访问我们拥有的关于您的个人信息，或对其进行更新。 根据适用的法律，您可能对自己的个人信息拥有其他权利。

请求以易用的格式获取您的个人信息并将其传输给另一方（也称为"数据便携性权利"）。

请求删除我们保留的有关您的个人信息。

选择退出特殊个人信息处理类型，例如有针对性的广告和销售您的个人信息。

我们不会“出售”个人数据，“出售”一词具有本法律中通常理解的含义。 销售定义为包括将个人数据披露给第三方以获取金钱或有价值的对价。 选择第三方，如广告技术合作伙伴、数据分析提供商和社交网络，可能会收集或接收信息，以便 IBM 为您提供有针对性的广告。 这些第三方可能会因出于自己的目的使用这些数据而获益，例如改善自己的服务，根据本法律的扩展定义，这些服务可能符合销售条件。

选择本页面页眉中的 联系我们，提交数据权利请求以选择拒绝这些处理类型，或行使 IBM 隐私声明中规定的任何其他可用权利。

如果您的个人信息处理受到此法律的约束，并且您的消费者请求被拒绝，您有权对此决定提出上诉。 您可以通过直接回复您要上诉的电子邮件或在此提交投诉，行使对您的请求决定提出上诉的权利。

您也有权就您的申诉结果向总检察长投诉。 您可以联系司法部长 此处 或访问消费者保护部门联系人 此处。