主页 计算和服务器 Power 借助 IBM Power 和 Red Hat 实现现代化
按照自己的节奏就地实现现代化
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在 IBM Power 数据中心工作的工程师
借助 IBM Power 和 Red Hat 加速现代化进程

对许多组织而言，现代化意味着深度甚至是颠覆性的变革。此外，大家普遍认为，这一切背后的底层技术也必须经过变革才能适应。然而，情况未必如此。借助 IBM® Power® 和 Red Hat®，无需更换现有硬件即可利用新一代功能。

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利用 IBM Power 加速实现自动化。
报告

IT 经济总体拥有成本报告
优势 实现应用程序现代化，最大限度地提高数据价值

整合云原生微服务并更快地分析数据，从而加快上市时间。

 实现自动化运营，提高生产力

自动化、现代化和管理手动基础架构任务，让团队能够专注于更高价值的项目。

 可抵御攻击的安全基础架构

通过从处理器到核心的工作负载隔离和平台完整性来保护数据。

 
用例
开放式数字银行业务

将银行业务（或其他金融服务）的覆盖范围扩大至没有银行账户的群体，同时最大限度地降低获取新客户的成本。
客户关系管理

为客户关系管理 (CRM) 部署集中、高效的通信平台。
应用程序现代化

将单体式 Web UI 应用程序转变为非单体式应用程序，以便于管理、更好地扩展并灵活地满足客户的动态需求。

 
成功案例 America First Credit Union

借助 Red Hat OpenShift on IBM Power 实现现代化，American First Credit 得以利用弹性、安全的混合云平台加速其数字化转型之旅。

Service Express

Service Express 借助 IBM Power 服务器、IBM Storage 和 Red Hat 解决方案，大大缩短了新客户接入专用云平台的时间。

 Blanc und Fischer IT Services GmbH

为了释放创新和协同效应，BLANC &amp; FISCHER Family Holding 旗下的 Blanc und Fischer Services IT GmbH 与 IBM 和 Red Hat 合作，将其 SAP 应用程序标准化为 IBM® Power®、IBM Storage 和 Red Hat Enterprise Linux。从厨房供水系统到工厂车间 IoT 解决方案，该公司正在打造可持续的未来。
资源 在 IBM Power 上实现应用程序现代化的实务指南

查看以渐进、安全、经济实用的方式构建现代应用程序的最佳实践。

 Red Hat OpenShift for IBM Power

Red Hat OpenShift 和 IBM Cloud® Paks on IBM Power 为开发者提供了构建和部署云原生应用程序，以及实现应用程序现代化所需的一致性。

 借助 IBM Power 和 Red Hat 就地实现现代化

更高效地管理数据，更快地做出决策，获取更出色的洞察分析。

 利用 Red Hat OpenShift on IBM Power 实施、调整和优化工作负载

本 IBM Redbooks® 旨在展示如何在基于 IBM Power 的服务器上使用业界领先的混合云平台 (Red Hat OpenShift) 实施混合云解决方案。

 借助 Red Hat OpenShift on IBM Power Systems 实施安全性

本 IBM® 红皮书全面概述了部署 Red Hat OpenShift on IBM Power 的最佳安全实践。

 面向独立软件供应商 (ISV) 的 IBM Power

教育、活动、公告和他资源，帮助 IBM Power ISV 发展业务。
与 IBM Power 专家洽谈

了解如何让企业从顺畅运行的混合云中获益。约定时间，与 IBM Power 专家进行一次 30 分钟免费会谈。
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