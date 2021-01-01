Blanc und Fischer IT Services GmbH

为了释放创新和协同效应，BLANC & FISCHER Family Holding 旗下的 Blanc und Fischer Services IT GmbH 与 IBM 和 Red Hat 合作，将其 SAP 应用程序标准化为 IBM® Power®、IBM Storage 和 Red Hat Enterprise Linux。从厨房供水系统到工厂车间 IoT 解决方案，该公司正在打造可持续的未来。