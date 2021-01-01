对许多组织而言，现代化意味着深度甚至是颠覆性的变革。此外，大家普遍认为，这一切背后的底层技术也必须经过变革才能适应。然而，情况未必如此。借助 IBM® Power® 和 Red Hat®，无需更换现有硬件即可利用新一代功能。
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利用 IBM Power 加速实现自动化。
IT 经济总体拥有成本报告
整合云原生微服务并更快地分析数据，从而加快上市时间。
自动化、现代化和管理手动基础架构任务，让团队能够专注于更高价值的项目。
通过从处理器到核心的工作负载隔离和平台完整性来保护数据。
借助 Red Hat OpenShift on IBM Power 实现现代化，American First Credit 得以利用弹性、安全的混合云平台加速其数字化转型之旅。
Service Express 借助 IBM Power 服务器、IBM Storage 和 Red Hat 解决方案，大大缩短了新客户接入专用云平台的时间。
为了释放创新和协同效应，BLANC & FISCHER Family Holding 旗下的 Blanc und Fischer Services IT GmbH 与 IBM 和 Red Hat 合作，将其 SAP 应用程序标准化为 IBM® Power®、IBM Storage 和 Red Hat Enterprise Linux。从厨房供水系统到工厂车间 IoT 解决方案，该公司正在打造可持续的未来。
查看以渐进、安全、经济实用的方式构建现代应用程序的最佳实践。
Red Hat OpenShift 和 IBM Cloud® Paks on IBM Power 为开发者提供了构建和部署云原生应用程序，以及实现应用程序现代化所需的一致性。
更高效地管理数据，更快地做出决策，获取更出色的洞察分析。
本 IBM Redbooks® 旨在展示如何在基于 IBM Power 的服务器上使用业界领先的混合云平台 (Red Hat OpenShift) 实施混合云解决方案。
本 IBM® 红皮书全面概述了部署 Red Hat OpenShift on IBM Power 的最佳安全实践。
教育、活动、公告和他资源，帮助 IBM Power ISV 发展业务。