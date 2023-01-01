IBM 致力于遵守商业道德和合法行为的原则。IBM 的政策是在所有事务中以道德和合法的方式行事，并保持 IBM 高标准的商业诚信。全球每位 IBM 员工都必须参加有关 IBM《商业行为指南》(BCG) 的年度培训，并证明自己遵守该指南。根据 2023 年 IBM 影响报告，全球所有 IBM 员工均完成了 BCG 课程，该课程目前有 26 种语言版本。

员工必须始终遵守 IBM 的业务行为和相关准则。违反任何 IBM 准则都会受到处罚，包括被公司开除。如果员工对自己的行动是否违反 IBM 准则有任何疑问，应立即咨询管理层。

IBM 的惯例是自愿并及时地向适当的政府官员披露已知的违反政府采购法的行为。如果 IBM 从此类已知违规行为中获得经济利益，我们的惯例是向政府客户进行相应补偿。IBM 员工应立即直接或通过 OpenDoor 或 Speak-Up 计划向相应级别的管理层举报与任何政府合同有关的任何及所有违规行为。





高级副总裁兼总法律顾问负责提供有关商业行为和道德的具体指示，并在适当的情况下指导定期审查，包括商业行为准则认证计划，以协助确保合规性。各运营单位或子公司负责执行这些指示，包括管理认证计划。





我们对道德的承诺影响我们的业务伙伴。任何希望与 IBM 合作的企业都必须遵守 IBM® PartnerWorld 行为准则。