IBM 的核心价值观包括对信任和个人责任的承诺，以及追求与公司和世界息息相关的创新。
根据这些原则，IBM 致力于在与 IBM 和世界相关的公共政策问题上发挥领导作用。IBM 政府和监管事务团队 (GRA) 在全球范围内发挥领导作用，并提供专业知识，向政府宣传和推进 IBM 及其股东和员工的公共政策利益。
因此，IBM：
阅读 IBM 有关公共政策事务的政策和实践。
IBM 致力于遵守商业道德和合法行为的原则。IBM 的政策是在所有事务中以道德和合法的方式行事，并保持 IBM 高标准的商业诚信。全球每位 IBM 员工都必须参加有关 IBM《商业行为指南》(BCG) 的年度培训，并证明自己遵守该指南。根据 2023 年 IBM 影响报告，全球所有 IBM 员工均完成了 BCG 课程，该课程目前有 26 种语言版本。
员工必须始终遵守 IBM 的业务行为和相关准则。违反任何 IBM 准则都会受到处罚，包括被公司开除。如果员工对自己的行动是否违反 IBM 准则有任何疑问，应立即咨询管理层。
IBM 的惯例是自愿并及时地向适当的政府官员披露已知的违反政府采购法的行为。如果 IBM 从此类已知违规行为中获得经济利益，我们的惯例是向政府客户进行相应补偿。IBM 员工应立即直接或通过 OpenDoor 或 Speak-Up 计划向相应级别的管理层举报与任何政府合同有关的任何及所有违规行为。
高级副总裁兼总法律顾问负责提供有关商业行为和道德的具体指示，并在适当的情况下指导定期审查，包括商业行为准则认证计划，以协助确保合规性。各运营单位或子公司负责执行这些指示，包括管理认证计划。
我们对道德的承诺影响我们的业务伙伴。任何希望与 IBM 合作的企业都必须遵守 IBM® PartnerWorld 行为准则。
IBM 政府和监管事务团队是一个全球一体化的公司职能，负责管理 IBM 在全球的公共政策问题和政府关系。IBM 政府和监管事务团队在美洲、欧洲、非洲和亚洲拥有专门的资源，在支持 IBM 增长和业务运营方面追求全球一致性和本地相关性的共同目标。
IBM 政府和监管事务团队与政府就关键的经济、政府和社会问题开展合作，帮助他们解决问题并制定未来战略。有关 IBM 关键政策立场的概述，请参阅下一节。
IBM 是全球多个行业协会的成员，代表技术行业、IBM 主要客户所属行业以及更广泛的商业社区的利益。这些组织致力于就重大公共政策问题达成行业共识并进行宣传。IBM 每年支付 50,000 美元或更高金额，以支持这些直接参与美国游说活动的行业组织：
有关行业协会游说信息披露的法律法规因国家或地区而异。在美国，《游说披露法》1 要求 IBM 在 LD-2 季度申报中列入 IBM 向行业协会缴纳的会费中用于游说支出的金额。
我们的政策限制贸易和行业协会使用 IBM 资金参与政治支出。IBM 制定了相关程序，可以帮助确保 IBM 向贸易或行业协会支付的款项符合此政策。这些程序包括 IBM 以书面形式向协会通报 IBM 的限制。
IBM 加入贸易和行业协会，为 IBM、股东和员工创造价值。这些团体有许多来自各行各业的成员，涉及广泛的公共政策和行业问题。
因此，在某些情况下，某个协会对一个或多个具体问题的看法可能与 IBM 的看法不同。在这种情况下，IBM 定期在其行业协会中分享不同意见，如果对政策辩论有帮助，也会在公共论坛上发表。