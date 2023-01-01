AI 的迅猛发展凸显了人们需要做好与技术并肩工作的准备。各行各业都需要新的数字技能，这使得人才争夺战更加激烈，同时也有可能使许多人落伍。

要想取得进步并不断学习，需要改变思维方式。全球机构和各国政府在制定正确的框架方面发挥着至关重要的作用，而企业也有责任让员工队伍为技术变革做好准备。

长期以来，IBM 一直倡导高等教育与劳动力发展法律之间实现更好的协调，以促进热门技能、技能提升、技能再培训和终身学习。鉴于技术采用推动了劳动力市场变化，教育和职业培训系统必须灵活并适应当今的市场需求，同时为人们提供高薪工作和实现职业生涯做好准备。

在全球范围内，我们还倡导各国政府将教育与劳动力发展政策更好地结合起来，改革学生资助和其他激励措施，以提升技能和技能再培训，并推进以技能为基础的招聘。