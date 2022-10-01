IBM 致力于对我们与政府官员的联络进行有意义的管理、监督和准确报告。我们始终致力于向股东提供有关我们公共政策参与情况的相关数据。
我们的价值观还体现出公司反对任何形式政治捐助的长期政策，即使是在法律允许的情况下也是如此。
IBM 一直受到独立分析师的高度评价，这些分析师负责审查企业在游说和政治支出方面的下列做法，IBM 对此深感自豪：
阅读 IBM 有关游说活动和支出的政策和实践。
IBM 的长期政策是，不直接或间接向政党或候选人提供任何形式的捐助（资金、员工时间、商品或服务），包括通过中介组织，例如政治行动委员会、竞选基金或贸易或行业协会。此政策同样适用于所有国家或地区以及各级政府，即使在法律允许此类捐助的情况下也是如此。IBM 的《商业行为指南》对此政策进行了说明。
不允许作为 IBM 直接付款或员工费用报销形式的缴款包括：
鉴于 IBM 的政治捐助和支出政策，IBM 没有设立政治行动委员会，也不参与法律规定的独立支出或竞选宣传。
IBM 可能会为支持或倡导有关公共政策问题的特定观点而支出费用，包括为代表 IBM 进行宣传的中介机构支出费用。此外，当问题可能对 IBM 或其员工产生重大影响，且参与符合 IBM 的最佳利益时，IBM 有时会寻求 IBM 员工自愿参与，向政府官员传达 IBM 的立场。涉及 IBM 员工支出或参与的公共政策宣传需要事先获得 IBM 政府和监管事务团队以及相关法律顾问的批准。
IBM 就对其业务、客户、股东和员工具有重要意义的问题进行游说。IBM 近期的游说活动主要集中在以下领域的各种问题上：技术政策，包括研究与开发、网络安全、隐私法规、与健康相关的信息技术和技术采购；预算和拨款事宜；知识产权，包括专利、版权和商标；各种国防事宜；教育、劳动力培训以及相关的立法和监管事宜；金融服务监管；劳动力、工作场所和福利政策；国内和国际税务问题，包括税务条约；以及各种国际贸易问题，包括多边和双边贸易协定。
IBM 按照适用法律和 IBM《商业行为指南》第 6 节中的要求开展游说活动。所有 IBM 游说活动均需事先获得 IBM 政府和监管事务团队的批准。IBM 定期向美国参议院秘书和众议院书记员提交报告，详细说明其在美国联邦政府的游说活动和开支。您可以在此处查阅这些报告3。如这些报告所示，IBM 在过去六个日历年的游说支出总额如下：
IBM 还根据要求向美国州政府和市政府提交游说报告，并向欧盟 Transparency Register 4提交游说报告。在最近一次申报中，IBM 用于游说欧盟机构的总支出在 175 万至 200 万欧元之间。
IBM 政府和监管事务团队定期向 IBM 董事会报告公司在政府关系、公共政策和相关支出方面的政策和实践。
一个多世纪以来，IBM 一直是开展业务所在国家或地区和社区的雇主和投资者，其中包括美国。作为公共政策宣传的一部分，IBM 在美国大多数州和地区都设有州和地区高级管理人员网络，他们除了履行正常的业务职责外，还帮助在我们运营所在社区代表 IBM 行事。
在 IBM 政府和监管事务团队以及 IBM 企业公民团队的指导下，这些高级管理人员可以代表公司参加当地社区活动、州和当地商业组织，并与州和当地政府官员接触。州和地区高级管理人员每年至少一次受邀前往华盛顿，参加由 IBM 政府和监管事务团队组织的为期两天的宣传活动，届时聆听有关公共政策问题的介绍，并与所在州和地区的国会议员举行会议。
这些高级管理人员将不时与 IBM 政府和监管事务团队合作，在美国各地的 IBM 设施接待当选官员，向他们介绍公司的业务活动或技术发展情况。但是，根据《商业行为指南》第 6.6 节的规定，不允许在 IBM 财产内进行政治竞选或助选活动。参与基层游说的 IBM 人员所用时间和费用由 IBM 政府和监管事务团队跟踪记录，并纳入 IBM 的联邦游说季度报告。