IBM 可能会为支持或倡导有关公共政策问题的特定观点而支出费用，包括为代表 IBM 进行宣传的中介机构支出费用。此外，当问题可能对 IBM 或其员工产生重大影响，且参与符合 IBM 的最佳利益时，IBM 有时会寻求 IBM 员工自愿参与，向政府官员传达 IBM 的立场。涉及 IBM 员工支出或参与的公共政策宣传需要事先获得 IBM 政府和监管事务团队以及相关法律顾问的批准。

IBM 就对其业务、客户、股东和员工具有重要意义的问题进行游说。IBM 近期的游说活动主要集中在以下领域的各种问题上：技术政策，包括研究与开发、网络安全、隐私法规、与健康相关的信息技术和技术采购；预算和拨款事宜；知识产权，包括专利、版权和商标；各种国防事宜；教育、劳动力培训以及相关的立法和监管事宜；金融服务监管；劳动力、工作场所和福利政策；国内和国际税务问题，包括税务条约；以及各种国际贸易问题，包括多边和双边贸易协定。

IBM 按照适用法律和 IBM《商业行为指南》第 6 节中的要求开展游说活动。所有 IBM 游说活动均需事先获得 IBM 政府和监管事务团队的批准。IBM 定期向美国参议院秘书和众议院书记员提交报告，详细说明其在美国联邦政府的游说活动和开支。您可以在此处查阅这些报告3。如这些报告所示，IBM 在过去六个日历年的游说支出总额如下：

2023 年：5,350,000 美元；

2022 年：5,590,000 美元；

2021 年：4,830,000 美元；

2020 年：4,330,000 美元；

2019 年：5,660,000 美元；以及

2018 年：5,280,000 美元。

IBM 还根据要求向美国州政府和市政府提交游说报告，并向欧盟 Transparency Register 4提交游说报告。在最近一次申报中，IBM 用于游说欧盟机构的总支出在 175 万至 200 万欧元之间。

IBM 政府和监管事务团队定期向 IBM 董事会报告公司在政府关系、公共政策和相关支出方面的政策和实践。