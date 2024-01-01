IBM 政策

推动全球经济增长、信任和创新

应对挑战，同时促进增长和创新

IBM 与政策制定者和监管者就一系列公共政策问题开展合作，不仅推动创新，而且应对新出现的社会挑战。IBM 的政府和监管事务团队在美洲、欧洲、非洲和亚洲拥有专门的资源，追求全球一致性和本地相关性的共同目标。
特色视频 Chris Fechner 问答

澳大利亚 Digital Transformation Agency 的 CEO Chris Fechner 将与我们共同探讨澳大利亚的数字经济。了解政府如何利用数字化转型提供优质服务和优化流程，为公民创造更积极的体验。

 与 Rafaelita Aldaba 的问答

聆听菲律宾 Competitiveness and Innovation Group 副部长 Rafaelita Aldaba 讨论如何利用生成式 AI 促进菲律宾的包容性经济增长和监管框架。了解 IBM 如何支持政府开发和部署 AI。

 与 Denise Wong 的问答

深入了解新加坡最近的 AI 监管发展。2024 年初，新加坡宣布推出生成式 AI 拟议框架，随后发布了东盟 AI 治理和道德指南。IBM 的 Anup Kumar 将与新加坡信息通信媒体发展局的 Denise Wong 共同探讨该国的这些发展。

Petr Ocko 的问答

此次讨论于 2022 年捷克共和国担任欧盟主席国期间举行，旨在探讨欧盟技术政策的未来。在对话中，IBM Policy Lab 与捷克工业与贸易部副部长 Petr Očko 共同探讨了欧盟科技政策的现状和发展方向。他们还谈到，美国和欧盟需要通过贸易与技术理事会等机构，在数字政策方面加强协调。

 Bradley Tusk 的问答

IBM 的 Ryan Hagemann 和 Tusk Ventures 的 Bradley Tusk 共同深入探讨加密和区块链等新兴技术如何为经济和社会增加价值。

 Rebecca Finlay 的问答

观看 IBM 的 Christina Montgomery 和 Partnership on AI 的 CEO Rebecca Finlay 关于开放式 AI 创新方法优势的探讨。
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