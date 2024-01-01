Chris Fechner 问答 澳大利亚 Digital Transformation Agency 的 CEO Chris Fechner 将与我们共同探讨澳大利亚的数字经济。了解政府如何利用数字化转型提供优质服务和优化流程，为公民创造更积极的体验。

与 Rafaelita Aldaba 的问答 聆听菲律宾 Competitiveness and Innovation Group 副部长 Rafaelita Aldaba 讨论如何利用生成式 AI 促进菲律宾的包容性经济增长和监管框架。了解 IBM 如何支持政府开发和部署 AI。

与 Denise Wong 的问答 深入了解新加坡最近的 AI 监管发展。2024 年初，新加坡宣布推出生成式 AI 拟议框架，随后发布了东盟 AI 治理和道德指南。IBM 的 Anup Kumar 将与新加坡信息通信媒体发展局的 Denise Wong 共同探讨该国的这些发展。

Petr Ocko 的问答 此次讨论于 2022 年捷克共和国担任欧盟主席国期间举行，旨在探讨欧盟技术政策的未来。在对话中，IBM Policy Lab 与捷克工业与贸易部副部长 Petr Očko 共同探讨了欧盟科技政策的现状和发展方向。他们还谈到，美国和欧盟需要通过贸易与技术理事会等机构，在数字政策方面加强协调。

Bradley Tusk 的问答 IBM 的 Ryan Hagemann 和 Tusk Ventures 的 Bradley Tusk 共同深入探讨加密和区块链等新兴技术如何为经济和社会增加价值。